人物側寫／務實代替批判 吳秀華把政治談成生活

台東縣長饒慶鈴主政八年，黨內預定接班人吳秀華也是女性從政者，她不愛咄咄逼人或犀利批判，如用一句話形容這次專訪中的吳秀華，「比起談政治，她更像是在談生活」。

談及如何看待台東近年的發展，吳秀華先肯定縣府在觀光活動、公共建設及財政管理上的成果，再以「未來還能怎麼做得更好」的角度切入，而非政治人物常見的言詞批判，這種回答方式少了火藥味，卻多了一些務實。

所有議題中她最常提起的關鍵字不是觀光、交通，而是「人口」以及「年輕人能不能留下來？」對她而言，台東人口跌破廿一萬不只是統計數字，而是一種危機感，如果留不住人，再多建設都難以支撐長遠發展。談到原住民族政策時，她回答速度變快，內容也更具體。看得出不只是抒發政策想法，而是真正長期關注的課題。

有趣的是，卸下政治話題的她又是另一種模樣。提到初戀、家庭和紓壓方式，她笑容增多，大方承認丈夫就是自己的初戀，更笑著說家裡通常是「老婆說了算」。這分自信與坦率，和理性暢談政策形成有趣反差。整場訪談她沒有過多激情，也沒刻意塑造強勢形象。更多時候像是一名長期在地方工作的民代，以自己熟悉的步調談著對台東的觀察與擔憂。

正因如此，當她不斷提到青年、人口與生活時，透露一種地方政治人物對家鄉未來的焦慮。而這分焦慮，或許正是她最真實的一面。