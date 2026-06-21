快訊

「汶汶阿伯」買下100本寫真！持手機棚拍竟割頸 發文問七大死罪思想怪

聽新聞
0:00 / 0:00

人物側寫／務實代替批判 吳秀華把政治談成生活

聯合報／ 本報記者尤聰光徐白櫻

台東縣長饒慶鈴主政八年，黨內預定接班人吳秀華也是女性從政者，她不愛咄咄逼人或犀利批判，如用一句話形容這次專訪中的吳秀華，「比起談政治，她更像是在談生活」。

2026九合一選舉

談及如何看待台東近年的發展，吳秀華先肯定縣府在觀光活動、公共建設及財政管理上的成果，再以「未來還能怎麼做得更好」的角度切入，而非政治人物常見的言詞批判，這種回答方式少了火藥味，卻多了一些務實。

所有議題中她最常提起的關鍵字不是觀光、交通，而是「人口」以及「年輕人能不能留下來？」對她而言，台東人口跌破廿一萬不只是統計數字，而是一種危機感，如果留不住人，再多建設都難以支撐長遠發展。談到原住民族政策時，她回答速度變快，內容也更具體。看得出不只是抒發政策想法，而是真正長期關注的課題。

有趣的是，卸下政治話題的她又是另一種模樣。提到初戀、家庭和紓壓方式，她笑容增多，大方承認丈夫就是自己的初戀，更笑著說家裡通常是「老婆說了算」。這分自信與坦率，和理性暢談政策形成有趣反差。整場訪談她沒有過多激情，也沒刻意塑造強勢形象。更多時候像是一名長期在地方工作的民代，以自己熟悉的步調談著對台東的觀察與擔憂。

正因如此，當她不斷提到青年、人口與生活時，透露一種地方政治人物對家鄉未來的焦慮。而這分焦慮，或許正是她最真實的一面。

2026九合一選舉

延伸閱讀

「我們只想把水果賣出去」台東青農齊發聲 盼別讓政治傷害釋迦產業

梁文傑稱鳳梨釋迦仰中共鼻息 事隔一天要選台東縣長的陳瑩發聲了

台灣人不吃鳳梨釋迦引反彈 地方抱怨「這個說法讓農民很受傷」

影／饒慶鈴推廣農產遭查辦 蔣萬安：年底用選票拒絕民進黨

相關新聞

百里侯爭霸／征戰台東縣長 吳秀華要升級交通、延續五星施政

台東下屆縣長選舉，藍綠陣營皆為世代交替局面，具十二年民代歷練的國民黨參選人吳秀華將迎戰具全國知名度的立委陳瑩，被喻為「卑南族媳婦與女兒」之爭。但她信心滿滿說，選舉不是選身分，而是比誰更有能力帶領台東前進，她才是最能延續縣長饒慶鈴五星施政的接班人，由她接棒必能無縫接軌。

人物側寫／務實代替批判 吳秀華把政治談成生活

台東縣長饒慶鈴主政八年，黨內預定接班人吳秀華也是女性從政者，她不愛咄咄逼人或犀利批判，如用一句話形容這次專訪中的吳秀華，「比起談政治，她更像是在談生活」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。