百里侯爭霸／征戰台東縣長 吳秀華要升級交通、延續五星施政

台東下屆縣長選舉，藍綠陣營皆為世代交替局面，具十二年民代歷練的國民黨參選人吳秀華將迎戰具全國知名度的立委陳瑩，被喻為「卑南族媳婦與女兒」之爭。但她信心滿滿說，選舉不是選身分，而是比誰更有能力帶領台東前進，她才是最能延續縣長饒慶鈴五星施政的接班人，由她接棒必能無縫接軌。

台東百里侯之戰，由國民黨現任台東縣議長吳秀華對上民進黨原住民立委陳瑩，兩人年紀相近、皆出身政治世家，吳是卑南族媳婦、陳是卑南族人，幾可預期台東縣三成原住民選票將是關鍵。

吳秀華初入社會第一份工作是進入胞兄、前縣長吳俊立的議員服務處上班，一路從助理、縣議員至議會議長，多年來為服務選民上山下海，跑遍台東一三九村里及逾一八○個原民部落。前些年接觸台東舊站特區規畫案時，她想將鯉魚山納入整體計畫，另為青年政策成立專責單位，現實情況卻不允許，「若我當縣長，可以有決策力，比現在做更多事情」，轉戰縣長念頭油然而生。

「台東鄉親外出交通不便，遊客也覺得台東特別遠。」吳秀華說，台東對外運輸成本高，連帶影響就醫、就學及農產品運輸，所以主張政府推動花東快速道路、火車同步升級，另需改善機票太貴、離島機場跑道延伸等問題。

她表示，台東慢活步調、蔚藍海岸及國際熱氣球嘉年華蔚為特色，鹿野高台熱氣球穩居龍頭地位，但希望能更提升價值及品牌影響力，以科技國際文化及藝術創造更多吸引力與話題性，並與部落文化結合及串聯海洋、運動、生態旅遊，延長遊客停留時間，具廿年歷史的熱氣球嘉年華才能更上一層樓。

不過受新版財政劃分法及負債清償完畢影響，台東縣財力級次從第五級躍升至第一級，財政成為下屆縣長的最大挑戰。吳秀華說，未來地方配合款勢必暴增，很多鄉鎮公所非常焦慮，不僅縣府須「一塊錢當十塊錢用」，也希望中央重新思考，不要用冷冰冰的數字來看待地方補助款。