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出席金山承天宮建廟慶典 李四川：把自己40年專業貢獻新北市民
國民黨新北市長參選人李四川今天到金山區參與承天宮建廟72周年慶暨開台聖王得道紀念平安福宴，現場氣氛熱絡，許多民眾爭相與李四川合影、高喊「凍蒜」。李四川說，人生第一次參選，目標就是希望能夠發揮自己40年來累積的經驗與專業，貢獻給新北市民，為新北市建設繼續打拚。
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李四川在承天宮展現人氣，許多民眾爭相與李四川合影、高喊「凍蒜」，更有民眾熱情獻吻，互動相當熱情。
李四川致詞時感謝開台聖王多年護佑，讓金山地區的發展穩定、鄉親安居樂業。李四川表示，他過去就經常來到金山，與在地鄉親及里長共同推動建設，今天也看到許多老朋友們，金山濃厚的人情味讓他備感溫馨與感動。
李四川說，人生第一次參選，目標就是希望能夠發揮自己40年來累積的經驗與專業，貢獻給新北市民，為新北市建設繼續打拚，懇請鄉親能作為他的後盾。現場也報以熱情掌聲，高喊凍蒜。
李四川今逐桌互動時，有民眾表示，在李四川於高雄市府服務期間，就非常欣賞李四川務實做事的態度，期待李四川當選新北市長，帶領新北市持續進步。
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