民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接連參加貢寮泳渡卯澳灣活動、金山承天宮「海陸雙巡」遶境、瑞芳龍巖宮清水祖師成道祈福典禮，針對水金九地區的未來願景，蘇巧慧說，一直以來她都在努力爭取台車和景觀步道的建設，這也是她先前所提出「鑽石山城」觀光計畫中的一環，若她擔任市長，會和中央、地方盡快來促成。

蘇巧慧說，無論是「貢寮泳渡卯澳灣」、「金山承天宮海陸雙巡」或是「瑞芳龍巖宮祈福典禮」，都代表新北是具有豐富自然、人文資產的城市，不僅有山有海，更有許多具地方特色的文化祭典，因此她所提出的「新皇冠海岸」、「鑽石山城」計畫，就是要讓更多人看見新北的美。

蘇巧慧表示，金山承天宮「海陸雙巡」是地方重要盛事，更是全台獨一無二的特色文化，目前已被列冊追蹤為新北市無形文化資產。

蘇巧慧指出，她不僅提出「新皇冠海岸」、「鑽石山城」計畫，更持續追蹤各項重大建設進度，希望將新北打造成「在地人認同、外地人喜愛」、充滿光榮感的城市，她會繼續和議員們共同努力，讓新北29區從衛星變繁星。

針對水金九地區的未來願景，蘇巧慧指出，她和在地議員林裔綺一直以來都在努力爭取台車和景觀步道的建設，這也是她先前所提出「鑽石山城」觀光計劃中的一環，她相信各方方向一致，若她擔任市長，會和中央、地方盡快來促成。

蘇巧慧指出，但無論是要推動台車或纜車，都必須先處理當地的汙染問題，因此她協調台電公司進行「水湳洞汙染整治計畫」，就是要完成歷史建築保存區與景觀保存區環境清理､汙染物阻絕的工作，待解決土地汙染問題後，就能活化水金九地區土地利用。

蘇巧慧強調，她會持續追蹤計畫進度，期盼中央地方共同協力加速整治計畫，不僅保存水金九地區的歷史文化，也讓更多人看見水金九地區的美。

水金九爭取台車和景觀步道，蘇巧慧：鑽石山城計畫促中央、地方完成。圖／蘇巧慧辦公室提供

水金九爭取台車和景觀步道，蘇巧慧：鑽石山城計畫促中央、地方完成。圖／蘇巧慧辦公室提供