蘇巧慧跟進水金九台車政見 李四川競辦：謝謝肯定歡迎繼續跟進

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日跟進李四川水金九地區台車政見，李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，感謝蘇巧慧肯定政見方向，這是蘇巧慧繼李四川提出「敬老卡點數可用於消費」後，再度跟進李四川的優質政見，相信好的政策不分顏色凝聚共識，歡迎蘇巧慧持續跟進。

郭音蘭指出，李四川在今年4月10日，即提出九份纜車及水金九地區台車觀光政見，獲得許多在地里長的支持與肯定，希望藉此強化在地觀光經濟、紓解交通及停車車潮，很高興看到蘇巧慧今日也公開表示將跟進台車政見。

郭音蘭說，這已不是蘇巧慧第一次跟進李四川的優質政見，先前李四川提出敬老卡點數300點「悠遊卡化」，可擴大用於藥局買保健品、超商消費等面向，期盼讓長者使用上更多元、更實際，當時蘇巧慧同樣在第一時間也跟進。

郭音蘭表示，好的政策不分顏色，更能跨越意識形態，歡迎蘇巧慧持續跟進李四川提出的政見，由衷期盼接下來的選戰能回到政見的理性論述與探討，而不是網軍與側翼進行毫無事實根據的抹黑與惡意攻擊。李四川將堅持用專業說話、用政策爭取市民支持，為新北市繼續帶來正向改變。