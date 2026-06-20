蕭副總統竹市陪童做勞作 莊競程盼建構完善育兒網

副總統蕭美琴昨天陪同新竹市長參選人莊競程出席親子活動，陪伴孩童做勞作，也傾聽家長反映臨時托育與通學需求。莊競程說，若當選市長要建立完善課後照顧與臨時托育網絡。

民進黨新竹市黨部今天發布新聞稿表示，蕭副總統昨天到新竹市與莊競程一起參與親子活動，除了與孩子們一起手作、互動，也與家長交流育兒經驗及生活需求，從臨時托育到學生通學問題。

蕭副總統說，她過去在美國求學時，當地有許多課後照顧、陪伴服務及社區支援系統，協助家長兼顧工作與家庭生活，認為新竹同樣需要更完整的育兒支持體系，讓家長在照顧孩子的路上不必單打獨鬥。

蕭副總統指出，根據行政院「0到18歲全程支持方案」，育嬰假制度已升級為「育兒假」，適用年齡從3歲延長至6歲，並推動相關照顧彈性化政策，就是為了讓父母可以有更多陪伴孩子成長的時間。

民進黨新竹市長參選人莊競程提到，許多家長臨時加班、出差或工作時間無法配合，他未來若有機會擔任市長，希望由市府協助整合學校、課後照顧機構、補習班及民間資源，建立更完善的課後照顧與臨時托育網絡，讓家長在有需求時能夠獲得即時協助。