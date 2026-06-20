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北市暴雨驚現「蟑螂浪潮」綠議員控人禍 李四川：不要抹黑基層公務人辛勞
針對民進黨台北市議員何孟樺說，昨天台北在強降雨之後出現了蟑螂浪潮，質疑李四川的路平、燈亮、水溝通沒有做到，李四川今天下午到金山參加活動時表示，希望何議員不要為了政治、為了要選舉，抹黑基層公務人員的辛勞。
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李四川出席金山承天宮建廟72周年慶暨開台聖王得道紀念平安福宴活動，媒體詢問有關民進黨台北市議員何孟樺說，台北在強降雨之後出現了蟑螂浪潮，質疑路平、燈亮、水溝通沒有做到。
李四川回應表示，台北市政府跟他的競辦講得很清楚，也希望何議員不要為了政治、為了要選舉，抹煞基層公務人員的努力，他的競辦也講了，清淤的次數比以前還多，不要去抹黑基層公務人員的辛勞。
針對九份纜車、台車的規畫，李四川說，他離開新北市前對台車跟纜車都有規畫，當時因有金屬汙染問題，有法令限制，但已超過10年了，時間也已經過了。因為九份最主要是交通的問題，如果有纜車，當然就可以紓解車流，如果他當選，一定會從設計、法令的部分來處理，好好評估、研究。
李四川指出，台車本來就已經有了，過去採礦的時候那些軌道都還在，纜車就必須要重新去做。
媒體還詢問，有關關藍營黨內對主席鄭麗文站台有疑慮，會更期待台北市長蔣萬安或是台中市長盧秀燕，未來會邀請鄭主席站台嗎？李四川說，中央黨部一定有計畫，他會按照黨部的計畫來處理。
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