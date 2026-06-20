藍營暖身年底選戰！張榮恭赴馬祖與基層座談、將促成鄭麗文訪連江

中國國民黨副主席張榮恭今天跨海飛抵馬祖，出席國民黨連江縣黨部舉辦的基層幹部座談會，與來自四鄉五島的黨員幹部面對面交流。會前並頒發中央委員會派任書給各基層小組長，感謝長年深耕地方的付出，也為年底五合一選舉提前暖身，現場氣氛熱絡，展現藍營離島基層動員能量。

包括連江縣長王忠銘、縣議員陳書建、南竿鄉長林志東、北竿鄉長吳金平、莒光鄉長陳樂禮，以及多位鄉代、村長與黨務幹部均到場參與。與會者除針對地方建設、民生需求及黨務發展交換意見，也提前為年底選戰布局，希望延續基層優勢，爭取最佳成績。

王忠銘致詞時表示，國民黨長期在各地累積深厚基層實力與服務能量，面對未來挑戰，更需要中央與地方團結一致、建立共同目標。他強調，從年底地方選舉到2028年中央執政，所有黨籍同志都應攜手向前，共同努力。

王忠銘指出，馬祖雖地處離島，但地方公職人員始終與黨中央保持密切合作，無論是地方建設推動、民意反映或政策倡議，都扮演中央與地方之間的重要橋梁；未來在黨務及選舉工作上，連江縣各級公職人員也將全力以赴，與黨中央站在同一陣線。

張榮恭則表示，馬祖距離大陸不到10海浬，長期與福州地區在交通、經濟及民間交流上往來密切，逐漸形成「一日生活圈」。對馬祖而言，和平穩定的兩岸環境不僅攸關地方發展，更直接影響居民生活與未來，因此維持和平、追求穩定，是最符合馬祖利益的方向。

張榮恭也肯定馬祖基層黨員及地方公職長期在第一線服務鄉親的努力，並透露將向黨主席鄭麗文建議安排訪問馬祖行程，讓黨主席親自了解離島發展需求，並為基層同志加油打氣，進一步凝聚向心力與戰鬥力。

歷經近2個小時交流，座談會在熱烈討論中圓滿落幕。多位與會幹部表示，透過中央幹部親赴離島傾聽基層聲音，不僅拉近中央與地方距離，也讓基層感受到黨中央對馬祖發展的重視。隨著年底選舉腳步逼近，藍營也提前整隊備戰，盼以團結姿態迎接選戰考驗，持續為地方爭取更多發展契機。

國民黨副主席張榮恭今天出席國民黨連江縣黨部舉辦的基層幹部座談會，縣長王忠銘致詞時表示，國民黨長期在各地累積深厚基層實力與服務能量，面對未來挑戰，更需要中央與地方團結一致、建立共同目標。圖／國民黨連江縣黨部提供