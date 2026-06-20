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首都選戰升溫！沈伯洋攻進深藍地盤 蔣萬安連任「起手式」今登場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在黨籍文山大安區的市議員簡舒培（右一）、王閔生（中左）及市議員參選人剴劉品妡（中右）、陳聖文（左一）的陪同，上午前往景美市場掃街掃街拜票。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在黨籍文山大安區的市議員簡舒培（右一）、王閔生（中左）及市議員參選人剴劉品妡（中右）、陳聖文（左一）的陪同，上午前往景美市場掃街掃街拜票。記者黃義書／攝影

首都選戰升溫，台北市長蔣萬安連任起手式，今與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照，並共同喊口號「AI首都、持續前行」，明晚將再與李四川合體造勢；民進黨台北市長參選人沈伯洋則是一早到文山區集應廟參拜，並在景美市場掃街，進攻深藍地盤，爭取支持。

2026九合一選舉

蔣萬安與國民黨市議員合體拍攝形象照，指定穿著是白色上衣，搭配牛仔褲外，議員也各自發揮創意，配合道具來拍照，也趁機凸顯議員任內的政績，例如議員闕枚莎喊「牛奶阿姨」，蔣萬安也喊「牛奶市長」。

上午國民黨籍議員和參選的新人，幾乎全員到齊，其他無法一早到場的議員，也在下午趕到，蔣萬安從上午一直拍到下午，展現超強「母雞」的氣勢。

沈伯洋一早到景美市場掃街，也與民進黨台北市議員合體，由簡舒培、王閔生，議員參選人劉品妡、陳聖文陪同，

不少民眾給他打氣，還說「已經等你很久了」。被媒體問到蔣萬安今與「小雞」合體造勢，沈伯洋說，跟議員合體主要是希望聆聽市民聲音及了解市政，才能提出更好政策，這樣才是合體真正意義。

針對沈伯洋今進攻藍營地盤，國民黨大安文山議員楊植斗說，上次因為下雨，沈伯洋就取消大安區的市場掃街，且成功市場是一個室內的市場，下雨就取消，「難道黑熊是紙糊的嗎？」不能淋到雨？沈伯洋願意跑行程、跟市民交流，大家樂見其成，但因為下雨就不來大安區，是不是看不起大安人？他應該要說明。

另外，針對藍白合，國民黨台北市議員詹為元指出，不同政黨之間，還是要有一定的分際，若民眾黨台北市黨團，所有立場都跟國民黨一致，都能支持蔣萬安市長的政策，友軍站台，可以接受，但如果有各自不同的立場，市長站台應該回到以國民黨為主，畢竟議員選舉也是競爭，彼此之間選票還是會有壓力。

國民黨台北市議員游淑慧說，沈伯洋提的內科交通五大解方，別再拿「標題政見」包裝現成政策，她只想問一句，這是新政策，還是剪貼複製貼上，一個挑戰者，拿被挑戰者的政策來抄，只是換個標題，再加幾個文青名詞，就當成自己的新產品，坦白說這有點偷懶投機。

台北市長蔣萬安與國民黨議長戴錫欽拍攝形象照，穿著白色上衣，搭配牛仔褲。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安與國民黨議長戴錫欽拍攝形象照，穿著白色上衣，搭配牛仔褲。記者楊正海／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋

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