清水媳婦何欣純海線開講 拋「釜山膠囊列車」活化台中港舊鐵道

民進黨台中市長候選人何欣純近日揮軍直搗藍營票倉，在清水舉辦海線說明會時，指海線擁有海空雙港、宗教文化與高美濕地等得天獨厚優勢，卻長期被市府忽視，若入主市府將引進大型建設與活動，讓海線成為台中新亮點；再度提出台鐵海線「雙軌與高架化」政見外，更將參考南韓釜山「天空膠囊列車（Sky Capsule）」成功經驗，將台中港舊鐵道活化轉型。

面對數百位海線鄉親及在地議員相挺，何欣純開場便說，「我是屯區的女兒，更是嫁到海線二十多年的海線媳婦！」拉近與海線選民的距離。她指出，海線鄉親過去常有「二等市民」的剝奪感，海線最需要的是「實質的交通大建設」，而非口頭承諾。她現場拋出海線政見交通三箭，除將全力加速推動台鐵海線「雙軌與高架化」；同時，針對延宕已久的捷運藍線，承諾任內一定「實質動工」。

何欣純更首度提出，將爭取捷運橘線延伸到台鐵清水站，用完整的雙捷運與鐵路網，將海線各行政區與主要觀光景點緊密串聯。此外，針對台中港區至今仍保有珍貴的舊鐵軌，認為是海線獨特的產業集體記憶，未來她將與地方議員聯手，參考南韓釜山「天空膠囊列車（Sky Capsule）」的成功經驗，將台中港舊鐵道活化轉型。

對於台中港每年的利益回饋地方問題，何欣純直指，台中港每年約有3億至6億元不等的盈餘提撥金，這筆基金理應有一定比例實質挹注於海線發展；她承諾上任後，將參考新北市對台北港的回饋機制，訂定更明確的法規規範，讓港務回饋基金真正「取之地方、用之地方」，全面投入海線的交通、觀光及公共設施建設；並且讓台中海線不只有冷冽的海風，更要讓海線鄉親「走路都有風」。