偕藝人吳怡霈行腳基隆 童子瑋：規畫基隆山海大縱走路線

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋為宣傳基隆景點、加強城市觀光，邀在網路有90萬追蹤的基隆出身藝人吳怡霈一起拍攝YouTube行腳節目「怡童鬆一下」，今發布第二集。童子瑋說，未來將整合山道、古道、濱海步道，建立「基隆山海大縱走」官方認證路線，讓基隆觀光更上層樓。

童子瑋說，這一集節目從暖暖出發，走訪淡蘭古道暖暖段、暖東苗圃、暖暖吊橋與暖暖運動公園，也邀請在地導覽老師介紹地方歷史。淡蘭古道是清朝時期先民往返基隆與宜蘭的重要路徑，過去運送茶葉、煤礦、木炭與民生用品，都仰賴這些山徑，也讓現在的市民重新看見暖暖的歷史厚度。

童子瑋表示，雖然從暖暖山林出發，但真正呈現的是基隆「山、溪、港、海」彼此相連的城市性格。從淡蘭古道往山裡走，可以看見先民以腳步開出的生活路徑；走到暖東苗圃、頂寮山步道與石頭屋遺跡，則看見山林曾經承載聚落與產業。

童子瑋指出，步道再往暖暖溪、暖暖吊橋與運動公園延伸，則是居民散步、運動、親子活動的日常空間。他說，基隆最迷人的地方，就是山林離生活很近，溪流、古道、社區與港口，都在同一座城市融為一體。

童子瑋跟怡霈走訪暖東苗圃、暖暖吊橋與暖暖運動公園，看到暖暖從山林、溪流到運動空間，都有非常完整的生活場景。他說，暖暖運動公園是全基隆最大的運動公園，設有籃球場、網球場、直排輪場與標準壘球場，是親子、青年與長輩都能使用的全齡公共空間，正是基隆生活品質的縮影。