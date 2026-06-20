一周訪3次文山區 沈伯洋搶攻深藍鐵票區 首波文宣「你的市長」亮相

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午上午到景美地區參拜掃街，參選後第一份文宣也亮相，在形象照旁寫下標語「你的市長」。沈表示，這象徵他會聽市民聲音的市長。而這禮拜也多次到文山區拜票，被視為要搶攻深藍選票，沈表示，拜票不會想那麼多，聆聽市民意見不會分政黨。

沈伯洋今天上午到景美集應廟參拜後，與選區議員及參選人到一旁市場掃街拜票，雖然不少店家因端午連假未開門營業，不過在掃街過程受到熱情歡迎，從廟裡出發市場不少人搶合照、簽名，店家看到沈來拜票也都熱情握手合照，場面熱鬧。

而沈伯洋團隊今天也在發放全新競選文宣，封面以沈伯洋揹著背包為主視覺，標語寫下「你的市長」，沈伯洋也表示，他在參選提名曾說過這句話，最主要意義是想表達會聆聽市民意見，並系統系整理意見將政策願景依優先順序整理報告，正式的主視覺預計會在7、8月公布。

沈伯洋說，景美是他很喜歡帶外國友人造訪之處，如同台北市縮影，過去景美位於疏浚尾端就被稱為「景尾」，加上以前商街還有分頂街、下街，包含茶、南北貨都在這邊販賣，很多文化都在這邊產生，從白天市場、晚上夜市，更連接仙跡岩、萬芳醫院，從商圈、歷史文化、山、河等，對外國友人來說非常值得造訪。

不過文山區被視為是「深藍鐵票」選區，沈伯洋除了今天造訪景美外，本周三也造訪木柵農會，明天也將前往木柵集應廟參拜，沈伯洋說，文山區居民也是台北市居民，拜票不會特別去想說鐵不鐵票問題，主要是聆聽市民聲音，提出政見，不會有任何政治立場。

今天蔣萬安也到北市議員與國民黨議員和參選人合照拍攝形象照，但在議會舉辦，被質疑行政不中立，沈表示，「議會有沒有問題應該去問議長」，但跟議員合體不僅拍照，而是要聆聽市民聲音才有真正意義。至於媒體問到藍綠兩黨都有小雞擔心自家的黨主席助選效果有限，沈則表示，他就是黨主席提名的參選人，若黨主席願來助選，當然是非常開心。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），在黨籍文山大安區的市議員簡舒培、王閔生及市議員參選人剴劉品妡、陳聖文的陪同，上午前往景美市場掃街掃街拜票。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在黨籍文山大安區的市議員簡舒培（右一）、王閔生（中左）及市議員參選人剴劉品妡（中右）、陳聖文（左一）的陪同，上午前往景美市場掃街掃街拜票。記者黃義書／攝影