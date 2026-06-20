藍白聚焦四公投題目 學者：鞭刑、反廢死題目較有爭議

藍白兩黨分別初步規畫的公投題目，包括「鞭刑」、「反廢死」、「移轉投票」及「交通罰單收入全數投入交通建設」。學者分析，其中較有爭議的是鞭刑及反廢死，題目設計需兩黨近一步精準協商；至於移轉投票，雖對國民黨離島縣市投票有影響，但可透過制度及政策調整，衝擊仍在可控範圍。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，鞭刑公投除人權問題外，國際上有鞭刑制度的國家，多半是英屬殖民地背景延續下來的制度，且制度一旦形成，即使不一定合理，也會因為習慣而延續。因此鞭刑要在台灣形成共識會比較困難，除政黨之間，可能連國際人權組織也會有反對聲音。

張元祥指出，至於反廢死議題若要推出，兩黨需在題目設計上好好討論。台灣現行並未完全廢除死刑，蔡政府時期仍有執行紀錄，該議題在法律與制度層面容易產生爭議，甚至可能在中選會審查階段面臨挑戰。

張元祥說，移轉投票的確會對離島地區產生影響，但離島本來就容易受到天候因素影響。目前金門、馬祖立委為國民黨籍，澎湖則為民進黨籍，若藍白有共同意志，這三個縣市很難阻擋。至於交通罰款相關公投設計，本質上就屬於政策工具型調整，爭議相對較小。

台北大學公行系教授劉嘉薇分析，國民黨的反廢死是因為有相當多民眾不希望廢除死刑，鞭刑則是作為搭配。只是台灣社會過去很少討論鞭刑，提案方有責任說明鞭刑制度如何執行、由誰執行、相關標準及配套，讓選民充分理解後再做判斷。

劉嘉薇表示，民眾黨的移轉投票若適用於全國性選舉或公投，原則上沒太大問題，確實有助於降低投票成本，提高投票率與民眾參與。交通建設本來就是全民都需要的公共政策，如果相關措施確實有助改善交通環境，某種程度上也可說是福國利民的政策。

劉嘉薇認為，目前四項公投議題皆沒有明確違反現行法規，即便有違憲之虞，也應由憲法法庭判斷，中選會不得先行決定，能否通過就交由人民決定。