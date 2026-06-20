綁大選公投提案迫在眉睫 移轉投票、鞭刑取捨藍白陷拉鋸

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，依照時程，國民黨與民眾黨最晚須於7月初於立法院會提案，如今時限不到兩周，兩黨已初步鎖定公投題目，國民黨主打「鞭刑」、「反廢死」，民眾黨則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數投入交通建設」，但雙方分別對「鞭刑」及「移轉投票」仍有歧異，預計下周協商盼能聚焦。

依「公民投票法」規定，立法院提出公投案須先經院會表決通過，並於10日內送交中選會辦理。中選會則須於投票日前90天公告公投日期、主文及政府機關意見書等事項，並於全國性無線電視頻道至少舉辦5場發表會或辯論會。由於中選會公告日為5月29日至8月27日，考量立法院議事攻防與審查時程，在野黨最晚7月初就必須正式啟動相關程序。

由於提案時程迫在眉睫，藍白已各自鎖定兩項公投議題。國民黨方面，以立委洪孟楷日前提出的鞭刑公投聲量最高，另一題則為過去曾提過的反廢死，但黨內仍以推動鞭刑公投為主要方向。此外，黨內亦零星出現刪除「非核家園」的討論聲音。

民眾黨鎖定「移轉投票」及「交通罰鍰收入全數投入交通建設」兩項議題。其中，移轉投票不同於過去推出的不在籍投票，將適用範圍限縮於台灣、澎湖、金門及馬祖地區，避免納入海外僑胞衍生爭議，並明定適用於全國性公投、總統副總統選舉及立法委員選舉。至於交通罰鍰議題，則是考量民眾對交通罰單普遍有高共鳴度，進而帶動投票意願。

據悉，藍白對對方的公投題目仍存有不同意見。民眾黨對鞭刑涉及人權爭議有所疑慮，多次建議國民黨將重心放在反廢死；然而，國民黨認為，鞭刑公投獲得的社會共識程度高於反廢死，仍傾向以鞭刑作為主打議題。而民眾黨提出的移轉投票制度，則讓部分國民黨人士擔心，若偏鄉、離島採移轉投票，打破現有的選民結構，恐衝擊地方選舉生態。

兩黨人士皆認為，公投題目應求少而精，以提升議題聚焦度與社會討論度。目前共識方向為推出3至4案，以3案為優先考量。知情人士透露，因為本周適逢連假，協商進度稍有延宕，預計下周將進一步協調整合，最快可望於下周五院會提出公投案，最晚不會超過再下周的周五院會。