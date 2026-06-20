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影／沈伯洋掃街拜票 誤以為鄭麗文要助選笑喊「受寵若驚」
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在民進黨文山、大安區市議員簡舒培、王閔生，以及市議員參選人劉品妡、陳聖文陪同下，前往景美集應廟參拜，並到鄰近景美市場掃街拜票，爭取民眾支持。
2026九合一選舉
隨著年底地方選舉投票日逼近，各政黨輔選布局備受關注。外界關注藍、白、綠三黨主席的助選效應，認為國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席柯文哲及民進黨主席賴清德，各自面臨不同挑戰。
沈伯洋在集應廟參拜後接受媒體訪問，被問及藍綠兩黨內部都擔心黨主席助選效果有限時，一度誤解提問內容，以為媒體是在詢問鄭麗文是否會替他站台助選。
沈伯洋當場疑惑回應，「鄭麗文應該不會幫我助選吧？」對於自己誤解問題，他隨後笑稱，「以為問的是鄭麗文會不會幫我助選，有點受寵若驚。」
經媒體進一步說明，是詢問是否擔心民進黨主席賴清德的助選效果後，沈伯洋才恍然大悟表示，「我們當然是非常開心，我就是黨主席提名的台北市長候選人。」沈伯洋強調，對於賴清德投入輔選樂觀其成，也感謝黨中央支持，將持續透過基層拜票與政策論述爭取選民認同。
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