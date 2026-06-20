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沈伯洋提內湖交通5解方？蔣萬安以這一項數據回應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖為內湖科技園區上下班車流塞車狀況。聯合報系資料照
圖為內湖科技園區上下班車流塞車狀況。聯合報系資料照

北市內湖交通近日再成台北市長選戰攻防焦點，民進黨台北市長參選人沈伯洋在談及改善內科通勤問題時，提出5個解方改善。台北市長蔣萬安上午受訪指出，交通局都有統計整體的車流量，也下降了6.07%到13%，接下來會依照短中長期的規畫，持續改善內湖交通。

2026九合一選舉

蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照，針對沈伯洋提出內湖交通解方，蔣萬安說，其實一上任之後，第一周就到內湖實際去看尖峰時段整個車流狀況，也提出了短中長期的規畫。這段期間不管是透過路型的改造、公共工程以及公共運輸的布建，交通局都有統計整體的車流量。

蔣萬安說，另一方面，市府規畫包括堤頂交流道北上引道的開設，確實也讓車流量減少了將近5分鐘車流，種種這些，都會持續的往前邁進，但最主要的還是捷運6線齊發2.0的東環段，也兌現承諾，上任2年順利動工。

至於近來北市的強降雨與市區淹水？蔣萬安指出，其實面對極端天氣，短時間的強降雨確實是必須面對的挑戰，所以這一次強降雨，發現在大安區甚至1小時降雨量來到96毫米，而且甚至有些地方10分鐘就達到13毫米，市府即刻的將災變中心啟動，升級到強化三級。

另外，蔣萬安表示，工務局水利處和環保局等單位，也即刻緊急應變，包括抽水的機制，以及即刻的恢復環境。所以當雨勢稍緩後，就恢復原本的樣貌。

蔣萬安指出，市府也拍板確定，台北市整體的降雨容受力從原本78.8提高到88.8，所以包括敦北大排，很多選區議員也很關心，市府也即刻進行敦北大排整個治水的工程，市府會持續打造台北市降雨容受力的韌性。

台北市長蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照。記者楊正海／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 內湖

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