沈伯洋籲檢驗防洪工程 蔣萬安：強化降雨容受力

台北市日前豪雨釀多處積淹水，民進黨台北市長參選人沈伯洋建議市府逐步檢驗防洪工程狀況。台北市長蔣萬安今天說，已拍板各項提升降雨容受力的工程，將持續強化城市韌性。

台北市18日午後降下豪雨，市府當時表示，中正區測到10分鐘內34毫米、大安區1小時內96毫米的驚人雨量，全市共接獲75件積淹水災情通報。

沈伯洋昨天說，這個降雨量其實超過目前容受力，確實會造成積淹水，市府也有持續進行防洪工程，但他認為應要注意小地方，如已完工的工程仍積水甚至噴水柱，建議市府逐步檢驗這些工程。

蔣萬安今天與國民黨籍台北市議員候選人拍攝形象照前接受媒體聯訪表示，極端氣候、短延時強降雨確實是必須面對的挑戰，18日除了即時將災害應變中心提升至強化三級開設，各局處也立即啟動應變作為，並在雨勢趨緩後迅速恢復市容環境，非常辛苦。

他說，已拍板讓台北市整體降雨容受力從每小時78.8毫米提升至88.8毫米的各項治水工程，他將持續努力強化城市韌性。

此外，有關國民黨主席鄭麗文表示，國民黨反對台灣宣布法理獨立，但如果台灣沒有宣布正式獨立，而中國大陸仍然決定以武力侵略台灣，「我們會戰鬥，我們一定會還擊」。

蔣萬安今天對此表示，自己的立場非常堅定，就是捍衛中華民國主權、守護中華民國憲法，及守衛台灣的民主、自由與法治。

媒體詢問，藍營基層傳出支持蔣萬安參選2028年總統大選聲音。蔣萬安表示，他就是專注市政、爭取連任，完全沒有想2028年的事情。