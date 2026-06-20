嘉縣龍舟賽成為年底選戰前哨戰？ 3縣長、市議員參選人組隊參賽吸睛

年底九合一選戰，端午節民俗盛事嘉縣龍舟競賽，成為政壇另類競技場，今年第40屆龍舟競賽在東石漁人碼頭登場，2天賽程吸引42支隊伍同場較勁，不僅有各界龍舟好手，更有多位現任議員、議員參選人及縣長參選人下場划槳，烈日下展現團隊合作精神，為選舉暖身。

民進黨提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘，延續傳統率領以其名字諧音組成「魚兒漫遊隊」參賽，服務團隊組成參賽隊伍士氣高昂，首場賽事旗開得勝成功奪標。龍舟運動最重要團隊默契合作精神，透過競賽凝聚向心力，激勵服務團隊士氣，以最佳狀態迎接選戰。

除蔡易餘組隊參賽，爭取連任多位縣市議員也參賽，嘉市有「鐵人議員」之稱的議員陳家平，參加「嘉潮勇士隊」，團隊分別拿下冠軍、第3名及第5名佳績，成績亮眼。陳家平長期參與鐵人三項賽事，他說，龍舟運動最能體現同舟共濟精神，唯有齊心協力才能衝出最佳成績。

首次投入嘉市東區議員選戰網紅新人柯莉絲汀，率領「柯莉絲汀一定隊」參賽，隊員們統一穿著桃紅色背心亮相吸睛。現任嘉義青商工商聯盟理事長的柯莉絲汀表示，透過創意與年輕化方式參與公共活動，吸引年輕人關心地方事務，藉團隊運動凝聚支持者力量。

龍舟賽「同舟共濟」意象延伸戰話題。昨天台中市長盧秀燕南下嘉市，與市長黃敏惠合體挺藍白共推市長參選人張啓楷，盧秀燕送藍白配色龍舟船槳，強調藍白合如龍舟賽，團結同舟共濟才能勝選。從傳統民俗活動到政治人物同場較勁，今年龍舟賽不僅展現端午文化魅力，成為年底選舉暖身舞台。選手們奮力划槳，政治人物藉團隊合作傳達參選理念，讓龍舟盛會增添選戰話題。

嘉縣龍舟競賽，嘉市有「鐵人議員」之稱的國民黨議員陳家平（右），參加「嘉潮勇士隊」參賽。圖／取自陳家平臉書