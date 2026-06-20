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被疑落跑拚2028總統大選？蔣萬安：完全沒有想2028的事情
台北市長蔣萬安被視為國民黨「明日之星」，年底大選力拚連任，但近期拋出「廢除監察院」主張，外界揣測有意劍指2028總統大選？對此，蔣萬安受訪指出，目前就是專注市政，爭取連任，完全沒有想2028的事情。
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蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照，媒體問到近來傳出蔣萬安參選2028的議題，有人認為是要「毀滅你」打成「落跑市長」？蔣萬安說，他完全沒有想2028的事情。
蔣萬安也說，議員也都是跟市府團隊、台北隊，都是在自己崗位上扮演好自己角色，為市民爭取最大的福祉，持續推動市民有感的市政建設。
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