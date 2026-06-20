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會邀請鄭麗文主席幫站台？ 蔣萬安：黨部一定都有相關規畫

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照受訪 記者楊正海／攝影。
台北市長蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照受訪 記者楊正海／攝影。

台北市長蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照。對於未來是否會找國民黨主席鄭麗文站台，蔣萬安說，黨部一定都有相關的規畫，他一定尊重黨部主委整體的安排。

2026九合一選舉

蔣萬安上午在拍照前受訪指出，他完全配合今天所有議員夥伴，「他們要我做什麼姿勢、擺什麼動作，我都配合」。昨天晚上也有夥伴傳影片，要他趕快練習「復仇舞」，他趕快找「大寶」來幫忙惡補一下。

另外，他說，有些夥伴看到他跟「大寶」合照的時候有比Sigma表情，還有很多這些姿勢動作，「今天我就是全力配合所有的議員夥伴」。

媒體也問，除了跟北市議員拍形象照，有沒有其他縣市的參選人也找？蔣萬安說，其實不只是「台北隊」這一次國民黨在各縣市提名的候選人，只要任何需要幫忙的地方，他一定也全力的支援，這沒問題。

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