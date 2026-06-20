快訊

升格二寶爸！大谷翔平發文報喜 曬嫩嬰照「謝謝來到這世界」

金孫宴席開百桌…印尼富商頂級人脈曝光 胡瓜看傻「頂級燕窩吃到飽」

不入軍營進監獄！不給罰錢了事 國防部擬修法「逃兵役、教召最少關1年」

聽新聞
0:00 / 0:00

何孟樺控北市「蟑螂浪潮」是李四川人禍 李辦反擊：竹篙套菜刀

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
何孟樺控北市「蟑螂浪潮」是前台北副市長李四川的人禍造成， 李辦反擊此舉是竹篙套菜刀。聯合報系資料照
何孟樺控北市「蟑螂浪潮」是前台北副市長李四川的人禍造成， 李辦反擊此舉是竹篙套菜刀。聯合報系資料照

民進黨北市議員何孟樺質疑台北市長蔣萬安上任後，側溝清巡次數減少，導致強降雨街頭出現「蟑螂浪潮」，更痛批前副市長李四川「路平、燈亮、水溝通」根本「臭彈（吹牛）」。國民黨新北市長參選人李四川競辦今指，何孟樺指控是「竹篙套菜刀」，對前線防汛的基層公務員付出汗水卻換來政治口水，李四川感到無比心疼。

2026九合一選舉

針對何孟樺昨日指稱蔣萬安市長上任後，台北市側溝清巡次數減少一事，李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，議員提出的數據顯然是「見樹不見林」、「竹篙套菜刀」，且有嚴重誤導大眾之嫌，呼籲議員切勿因聲量焦慮，而抹煞環保局第一線同仁日夜辛勞防汛的努力。

郭音蘭指出，台北市環保局長徐世勳先前在議會答詢時已明確解釋，部分數據落差是因部分水溝受到既有工程影響而未列管。

針對議員所提的清理數字，北市環保局科長陳浩彰也澄清，議員所調閱的資料單純是「進入清理的數字」，但實際上，全市水溝的「巡清次數」非但沒有下降，反而呈現微幅增加。依照109年至111年數據顯示，3年總共巡清9萬6836條次；而112年至114年3年總共巡清9萬8660條次，比起109年至111年增加1.88%，北市環保局巡清次數不減反增，而何孟樺議員搞錯資料，將不相干的內容混為一談，根本是「竹篙套菜刀」。

對於18日下午的強降雨造成北市部分地區積水，郭音蘭表示，根據當時觀測數據，當時最高時雨量高達96毫米，超過台北市雨水下水道設計的保護標準(每小時78.8 mm的雨量)，該日降雨量已遠遠超過市區排水系統的設計負荷，屬於典型的「致災性雨量」，導致積水宣洩不及，這與側溝的清淤量多寡並無直接關聯。

郭音蘭強調，極端天氣已是當前城市治理的巨大挑戰，台北市政府各局處同仁皆秉持專業、戰戰兢兢在第一線防汛。曾任北市副市長的李四川，深知第一線同仁的辛勞，付出汗水卻換來政治口水，對此感到無比心疼。

郭音蘭痛批，議員甚至用選擇性數據貼標籤，對辛勤維持市容與防汛安全的環保局清潔隊員極不公平，呼籲議員切勿為了追求個人曝光與聲量，將基層公務員當作政治提款機，打擊同仁士氣。

2026九合一選舉 台北市選舉 新北市選舉 蔣萬安 李四川 蟑螂 郭音蘭 國民黨 民進黨

延伸閱讀

北市出現雨蟑螂李四川遭批 蘇巧慧：新時代市長要顧好基礎建設、新作法

北市6月18日豪雨致多處積淹水 拚迅速恢復市容

影／遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

明天畢典發游泳圈？台中清水國小操場淹成泳池 雨停仍一片汪洋

相關新聞

何孟樺控「蟑螂浪潮」人禍 李四川反擊：不要抹黑基層公務人辛勞

針對民進黨台北市議員何孟樺說，昨天台北在強降雨之後出現了蟑螂浪潮，質疑李四川的路平、燈亮、水溝通沒有做到，李四川今天下午到金山參加活動時表示，希望何議員不要為了政治、為了要選舉，抹黑基層公務人員的辛勞。

藍營暖身年底選戰！張榮恭赴馬祖與基層座談、將促成鄭麗文訪連江

中國國民黨副主席張榮恭今天跨海飛抵馬祖，出席國民黨連江縣黨部舉辦的基層幹部座談會，與來自四鄉五島的黨員幹部面對面交流。會前並頒發中央委員會派任書給各基層小組長，感謝長年深耕地方的付出，也為年底五合一選舉提前暖身，現場氣氛熱絡，展現藍營離島基層動員能量。

首都選戰升溫 沈伯洋攻進深藍地盤 蔣萬安連任「起手式」今登場

首都選戰升溫，台北市長蔣萬安連任起手式，今與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照，並共同喊口號「AI首都、持續前行」，明晚將再與李四川合體造勢；民進黨台北市長參選人沈伯洋則是一早到文山區集應廟參拜，並在景美市場掃街，進攻深藍地盤，爭取支持。

清水媳婦何欣純海線開講 拋「釜山膠囊列車」活化台中港舊鐵道

民進黨台中市長候選人何欣純近日揮軍直搗藍營票倉，在清水舉辦海線說明會時，指海線擁有海空雙港、宗教文化與高美濕地等得天獨厚優勢，卻長期被市府忽視，若入主市府將引進大型建設與活動，讓海線成為台中新亮點；再度提出台鐵海線「雙軌與高架化」政見外，更將參考南韓釜山「天空膠囊列車（Sky Capsule）」成功經驗，將台中港舊鐵道活化轉型。

嘉縣龍舟賽成為年底選戰前哨戰？ 3縣長、市議員參選人組隊參賽吸睛

年底九合一選戰，端午節民俗盛事嘉縣龍舟競賽，成為政壇另類競技場，今年第40屆龍舟競賽在東石漁人碼頭登場，2天賽程吸引42支隊伍同場較勁，不僅有各界龍舟好手，更有多位現任議員、議員參選人及縣長參選人下場划槳，烈日下展現團隊合作精神，為選舉暖身。

被疑落跑拚2028總統大選？蔣萬安：完全沒有想2028的事情

台北市長蔣萬安被視為國民黨「明日之星」，年底大選力拚連任，但近期拋出「廢除監察院」主張，外界揣測有意劍指2028總統大選？對此，蔣萬安受訪指出，目前就是專注市政，爭取連任，完全沒有想2028的事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。