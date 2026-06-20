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重啟核電吵不休 空汙成新戰場

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導

因應發展ＡＩ產業大量電力需求，賴清德總統宣布評估核二、核三重啟，希望為能源議題拆彈，卻也引發反核人士不滿；在野黨則持續鎖定民眾「用肺發電」疑慮，力推修正空汙法限縮燃煤發電。到了選舉年，供電穩定已不只是經濟發展與環境永續議題，更牽動朝野選票布局考量。

2026九合一選舉

若重啟核二、核三廠，新北、屏東首當其衝。國民黨新北市長參選人李四川表態支持重啟，他說核三重啟公投同意票遠高於不同意票，但民進黨對手蘇巧慧過去反對修核管法，意識形態擺在民生需求之上。蘇巧慧反駁，民進黨執政供電穩定，她支持新能源研發，重啟核能則應符合安全、核廢料有地方去、民眾有共識等前提。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說，「非核家園」讓台灣付出慘重代價，高科技產業需要穩定供電，他支持重啟核電。屏東縣長周春米說，能源政策不要淪為選舉炒作，要把生命安全、環境風險放第一位，人民看得很清楚。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖認為，重啟核電或許有產業界與經濟選民支持，但也會激起反核派反彈，但反核人士大多支持綠的，對國民黨投不下去。

恆春鎮長尤史經表示，地方贊成核三延役民眾較多，原僅國民黨支持，現在賴總統表態，民進黨不可能再反對。滿州鄉長古榮福說，核三延役地方應不會有什麼意見，不過核安要避免民眾擔心。

台中市長盧秀燕八年前競選時，喊出「市長換人空氣換新」順利當選；今年選舉年，藍白再推空汙法修法，鎖定達成二○二八年無煤中火，及興達、麥寮燃煤機組許可不得無限展延。

國民黨台中市長參選人江啟臣表示，不能犧牲市民「用肺發電」，立院「二○二八無煤中火」決議，就是要讓燃氣取代燃煤。民進黨對手何欣純說，「無煤中火」是假議題，政府有責任穩定供電，但方式要務實可行。

國民黨高雄市長參選人柯志恩說，她已主張興達燃煤機組立即除役，舊燃氣機組不延役，且承諾當選後就推動「興達沒電永久歸零」。民進黨對手賴瑞隆說，興達舊機組除役已漸進落實，他也主張高雄承擔發電成本，應提高空汙基金提撥，推動差別電價合理分配。

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