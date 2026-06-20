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成長津貼缺配套 選民恐不埋單

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導

選舉年來臨，朝野競相加碼老農津貼、國民年金、生活津貼、軍公教加薪等福利政策，其中，賴清德總統日前拋出「成長津貼」更是掀起討論，主張地方加碼擴大效果，或政策買票無助解決少子化的看法兩極。對民眾而言，雖然對新政策有感，但也認為光是大撒幣還不夠，提高薪資及加強育兒配套，才有誘因。

2026九合一選舉

藍白推出未來帳戶，幫孩子在十八歲前存第一桶金，國民黨團也祭出○到六歲健保費全免、托育補助每半年兩萬元、○到十五歲每月五千元育兒補助，總召傅崐萁加碼喊出生第一胎免費住社宅卅年、二胎終身免費。民眾黨也主張二到六歲學費減免。

賴總統則是拋出三八○○億元的人口對策十八項策略，包括○至十八歲五千元成長津貼、生育保險補足至十萬元、育兒假擴大到六歲、育嬰留停六加三、育兒減時不減薪，財政部也擬擴大扶養子女扣除額。

桃園市長張善政認為，賴總統提出成長津貼等催生福利，方向正確但財務負擔太大，政策若只為買票，解決不了房價高、教養壓力、教育資源等根本問題。民進黨桃園市長參選人黃世杰則正向看待，認為成長津貼讓想生的願意生，更主張市府再加碼或鼓勵企業投入，可降低生養恐懼。

民進黨雲林縣長參選人劉建國說，成長津貼等福利措施，民眾正面回應，對選情有正面影響。國民黨對手張嘉郡則說，刺激生育率要提供托育、父母留停、工時等周全配套，選民才會決定是否埋單。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之說，每月五千元津貼難解不敢生的集體焦慮，「撒鈔票換選票」已成常態，恐嚴重排擠其他教育預算，友善育兒環境才能提高生育意願。

育有一子的桃園上班族郭紫菱說，政府每月發育兒津貼，加上上班日請假一小時照顧小孩，「真的很有感」。但黃姓雲林縣民說，每月五千元養小孩杯水車薪，提高生育率不是給錢就好。

2026九合一選舉 傅崐萁 成長津貼 賴清德

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