冷眼集／賴政府慣性撒幣救選票 恐成2028大選變數

今年底九合一選戰，不僅是賴清德總統的期中考，更是扭轉綠營地方版圖頹勢的機會。賴政府檢討過往敗戰原因，訴求淡化抗中色彩、以「經濟發展全民共享」釋出民生利多，避免基層產生相對剝奪感，這套勝利方程式，究竟是靈丹妙藥，還是飲鴆止渴？

回顧過去兩年，賴政府對外將中國大陸定位成境外敵對勢力，兩岸關係持續緊張，外交空間備受擠壓，對內則採取對抗路線，在國會改革、財劃法等議題與在野對撞，卓揆還史無前例在兩年內提出八次覆議、六次釋憲，甚至不副署立法院三讀法案，更推波全台大罷免，朝野對立氛圍持續。

面對人口老化、貧富差距擴大等施政困境，賴政府轉而憑藉行政權優勢，豪擲千億預算推出一系列補貼政策，包括加碼老農津貼、國民年金、生活津貼，近日更推出人口對策十八項策略大禮包，涵蓋育兒津貼、租屋補貼、學貸減免等各項加碼，即便賴政府喊出「經濟成果全民共享」，說穿了更像是憂心基層因相對剝奪而流失選票。

這類撒幣政策或許能在短期內博取部分民眾好感，扮演一劑應急的強心針；然而，台灣社會真正面對的低薪、高房價、產業轉型等結構性困境，才是施政的當務之急。即便政府宣稱未來經濟成長樂觀、稅收無虞，但大禮包部分內容更像是為選舉作出的政策買票，對於國家長遠發展或提振生育率，不見得能有實質助益。

賴政府試圖透過釋出民生利多、淡化抗中爭取認同，卻難以抹滅賴政府強勢執政帶來的種種問題，如何凝聚朝野共識應對國家未來挑戰，重要性遠超過任何短期選舉操作，若持續將選舉利益置於國家長遠發展之上，結果恐會反映在二○二六年選情上，後座力還可能持續發酵，成為二○二八大選變數。