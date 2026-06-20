經貿壓力 守住農業、觀光 藍綠攻防重點

鄭習會後，中國大陸釋出對台十項政策擬放寬台灣農漁產關稅及陸客來台限制，與此同時，美方透過「台美對等貿易協定」（ＡＲＴ）希望增加對農產品輸台，引發農業衝擊擔憂。年底選舉夾在兩岸開放紅利與台美經貿壓力之間，農業與觀光成藍綠參選人攻防重點，牽動選民支持動向。

國旅市場與觀光低迷，日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田認為，適度開放陸客有助提升住房率，政策不應讓意識形態凌駕產業生存。高雄市旅行公會理事長蔡宗佑說，缺少陸客，台灣觀光產業一年損失約五、六千億元，許多業者已在苦撐。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，國人對花東交通信心不足，陸客可提高住宿率，參選人應提出具體改善政策。

農業方面，南投茶葉與青梅業者說，大陸市場在文化接受度與消費習慣上有絕對優勢，短期難以被歐美市場取代。 全國農會理事長蕭漢俊則批評，政府對大陸政策採排斥態度，影響農民生計，呼籲對岸盡快公布施行細則，讓農產品順利登陸。

藍營則憂心ＡＲＴ降低美國農產品輸台門檻。雲林縣長參選人張嘉郡就說，此舉將衝擊農民生計。台南市長參選人謝龍介質疑，民進黨對中國市場講國安，對美國農產品卻講開放，不應讓台灣農民成為談判的代價。

綠營則訴求「去風險化」。台南市長參選人陳亭妃批評大陸政策是「糖衣毒藥」，台南已建立國際品牌，不走回頭路。屏東縣長周春米表示，屏東鳳梨成功外銷日本，建立穩定、制度化市場，比依賴單一市場更安全。

雲林縣長參選人劉建國強調，ＡＲＴ談判守住蒜頭、稻米等十多項關鍵農產，並非照單全收。

雲林縣農會總幹事陳志揚認為，台灣農產品打入中國市場難度高，爭取中國市場對農民影響不大，但ＡＲＴ導致花生、豬肉價格預期心理，長遠影響仍待觀察。台東縣農會理事長楊招信認為，農產輸陸能帶來經濟動能，但不能過度集中單一市場，應維持多元布局。

蕭漢俊研判，大陸對台政策具體落實若效應顯著，選情恐出現波動。台南關廟鳳梨農認為，參選人說要爭取市場，但中央若不開放，縣市長也無能為力。外銷盤商分析，大陸對台政策釋放利多，但農民長期的政治傾向，恐不會因單一因素而轉向。