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找誰助選？藍綠白選將 不期待黨主席

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁王小萌／台北報導
民進黨日前公布嘉義縣、台南市、高雄市縣市長選舉提名人選，身兼黨主席的賴清德總統（左二）替參選人站台。本報資料照片
民進黨日前公布嘉義縣、台南市、高雄市縣市長選舉提名人選，身兼黨主席的賴清德總統（左二）替參選人站台。本報資料照片

距離年底二○二六年地方大選投票不到半年，朝野對經濟民生甚至是兩岸國際等議題越發謹慎應對，深怕下錯一步棋就牽動整場選戰；另外，朝野也都出現「擔心黨主席助選效果有限」氛圍。中間選民對賴清德總統及國民黨主席鄭麗文有諸多疑慮，反倒是前總統蔡英文、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及立法院長韓國瑜等人，更受到同陣營參選人的期待。

2026九合一選舉

賴朝野關係處理不佳

民進黨人士指出，賴總統在這次選戰提早下鄉布局，多個縣市都在他欽定下完成整合，說明今年底選戰與賴主席坐穩黨主席大位深度綁定，賴總統自然會主動擔綱起「強力助選員」角色。

不過，賴政府處理朝野關係不佳，進而也影響中間選民對賴總統看法。最直接的指標是，已有民進黨縣市首長參選人陣營私下表示，賴總統支持度在地方上是小於民進黨的，而另一位綠營王牌助選員蔡英文恰巧相反，卸任後支持度翻紅，是大於民進黨的。綠營人士指出，輔選政治學，不只攸關民進黨選舉成敗，更挑動敏感的「蔡賴情節」神經。

鄭麗文好感度也低落

藍營人士表示，鄭麗文同樣面臨好感度比國民黨還低窘境，先前新北市參選人李四川行程和鄭麗文同框，但不到一分鐘李四川就快閃離開現場，引發外界揣測。鄭麗文過度聚焦在兩岸的言論，甚至在內部培訓課程對黨內同志的評論，都讓黨內心驚膽顫。

藍營人士指出，北中部有蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜這些人氣母雞坐鎮，參選人根本不需要黨主席的加持。有了大罷免區域聯防的經驗，盧、蔣、韓輔選節奏駕輕就熟，黨主席的存在感反而相對有限。

台北市長蔣萬安（中）日前到宜蘭輔選，一走進會場，就受到民眾熱情歡迎。本報資料照片
台北市長蔣萬安（中）日前到宜蘭輔選，一走進會場，就受到民眾熱情歡迎。本報資料照片

白營小草偏愛柯文哲

民眾黨部分，前黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌形成南北「雙引擎」助選態勢，不過柯文哲因身陷京華城案，輔選力度不如全盛時期；黃國昌離開立法院後，少了固定議題攻防舞台，且近期捲入黨內爭議事件，聲量較過去下滑。

民眾黨主席黃國昌（左二）以及前主席柯文哲（左三）日前合體，連續三天在彰化輔選，替選將拉抬聲勢。本報資料照片
民眾黨主席黃國昌（左二）以及前主席柯文哲（左三）日前合體，連續三天在彰化輔選，替選將拉抬聲勢。本報資料照片

地方選舉人士指出，相較之下，不少白營參選人更期待與柯文哲同台，對小草仍具一定號召力。

地方人士說，若在台北、新北、台中等重點選區搭上藍白合，與蔣萬安、盧秀燕等藍營「太陽」同台，對擴大選民與提升選戰熱度將更為加分。

2026九合一選舉 韓國瑜 蔡英文 鄭麗文 蔣萬安 盧秀燕 賴清德

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冷眼集／慣性撒幣救選票 恐成2028大選變數

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重啟核電吵不休 空汙成新戰場

因應發展ＡＩ產業大量電力需求，賴清德總統宣布評估核二、核三重啟，希望為能源議題拆彈，卻也引發反核人士不滿；在野黨則持續鎖定民眾「用肺發電」疑慮，力推修正空汙法限縮燃煤發電。到了選舉年，供電穩定已不只是經濟發展與環境永續議題，更牽動朝野選票布局考量。

成長津貼缺配套 選民恐不埋單

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經貿壓力 守住農業、觀光 藍綠攻防重點

鄭習會後，中國大陸釋出對台十項政策擬放寬台灣農漁產關稅及陸客來台限制，與此同時，美方透過「台美對等貿易協定」（ＡＲＴ）希望增加對農產品輸台，引發農業衝擊擔憂。年底選舉夾在兩岸開放紅利與台美經貿壓力之間，農業與觀光成藍綠參選人攻防重點，牽動選民支持動向。

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