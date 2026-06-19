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蔡壁如重回台中拚立委選舉 綠批踐踏海線鄉親感情

中央社／ 台中19日電

前台灣民眾黨籍立委蔡壁如爭取參選彰化縣長未果，她今天表示，準備投入台中海線2028年立委選舉。對此，台中綠營議員批評蔡壁如踐踏鄉親感情；藍營議員則認為，選舉結果仍要看民眾的接受度。

2026九合一選舉

台中市觀光旅遊局今天在大甲鐵砧山劍井舉辦「端午旺馬午吉鐵砧山劍井取午時水活動」，國民黨籍台中市長參選人、立法院副院長江啟臣出席；國民黨籍市議員楊啟邦與李文傑以及民進黨籍市議員施志昌也到場。蔡壁如現身活動，並與眾人同框合影。

蔡壁如本來爭取代表台灣民眾黨參選彰化縣長，民眾黨選舉決策委員會日前決議，2026年不徵召彰化縣長參選人。蔡壁如今天向媒體透露，她已將戶籍從外埔區遷到清水區，未來持續耕耘台中立委第一選區（大甲、大安、外埔、梧棲、清水），為2028年立委選舉做準備，對鄉親的承諾沒改變。

對此，施志昌接受媒體訪問表示，蔡壁如真把台中海線的選民都當傻子嗎？一下子要深耕海線，一下子又去彰化布局，把選區視為政治跳板、看風向的做法，完全踐踏海線鄉親的真感情，消耗選民對政治人物的信任。

楊啟邦接受媒體採訪則表示，2028年立委選舉，蔡壁如要代表民眾黨或是採藍白合作，將視兩年後的政治氛圍而定。民意代表要勤走基層，蔡壁如重回台中海線選區，就要努力深耕；不過，選舉結果最後仍得看民眾的接受度。

2026九合一選舉 蔡壁如

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