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李文良投入金門縣長選戰「免職」卸任副縣長 接替人選陳龍安恐惹議

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李文良投入金門縣長選戰「免職」卸任副縣長 接替人選陳龍安恐惹議

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良（左二）今天是他在縣府團隊上班的最後一天，一早仍代表縣長陳福海前往雙鯉湖主持龍舟點睛儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（左二）今天是他在縣府團隊上班的最後一天，一早仍代表縣長陳福海前往雙鯉湖主持龍舟點睛儀式。記者蔡家蓁／攝影

金門縣副縣長李文良將於明日卸下職務，正式投入年底縣長選舉，今天下午發表卸任聲明，感謝縣長陳福海及縣府團隊多年來的信任與支持，強調離開副縣長職位並非告別公共事務，而是以另一種身分持續為金門努力，希望讓好的政策得以延續，為金門開創新的發展方向。

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李文良表示，從教育處長4年到副縣長3年多，是他理解與服務金門的重要歷程，感謝陳福海給予信任與發揮空間，也感謝各局處同仁一路並肩努力。未來將以「延續良政、金門優先」為方向，陸續提出醫療長照、教育文化、觀光交通、產業發展、兩岸及國際化等政策藍圖，並透過地方座談及社群平台廣納民意。

他強調，卸下副縣長職務並不是結束，而是迎向下一階段挑戰的開始。投入縣長選舉，是希望在既有基礎上尋找新的出路，讓金門兼具穩定、專業與創新的治理思維。

他也指出，國際化將是未來縣政推動的重要方向。金門不應只停留在兩岸三地的框架內，更要走進世界、連結國際網絡。觀光、金酒、教育、經貿、文化、青年發展與城市外交，都可以在既有基礎上加入國際化視野，讓金門有機會走出去，也讓世界願意走進金門。

值得注意的是，李文良此次離任，縣府人事公文以「另有他就」辦理免職，引發地方討論。相關人士指出，「免職」是公務體系的行政用語，用來終止公務人員與現職機關之間的職務關係；雖公文有加註「另有他就」，但感覺不是本人提出，而是被「主動」離職。

不過，李文良究竟是主動請辭，或由縣長陳福海核定免職，地方仍有不同解讀，坊間認為李文良自金門大學借調進入縣府後，一路受到陳福海重用，從教育處長升任副縣長，陳福海也曾多次公開鼓勵他更上一層樓。但上月李文良成立縣長競選服務處時，陳雖人在金門，卻未親自出席，僅由兒子陳麒翔代表致意，短暫停留後即離開，外界因此關注兩人關係是否出現變化。隨著陳麒翔已投入縣議員選舉，李文良參選縣長後，雙方陣營未來互動及對地方政治版圖的影響，仍有待觀察。

另一方面，地方盛傳副縣長遺缺將由現任金酒公司胡璉文教基金會董事長陳龍安接任，若消息屬實，陳龍安將同時兼具基金會職務與副縣長身分，引發外界對於是否一人身兼兩職的討論。

縣議員董森堡表示，陳龍安接任副縣長後仍兼任基金會董事長，恐衍生角色定位及行政觀感上的疑慮；此外，陳龍安已年近80歲，是否也反映縣府高層人才培育與世代交替不足，值得關注。

金門縣副縣長李文良將於明日卸下職務，地方盛傳副縣長遺缺將由現任金酒公司胡璉文教基金會董事長陳龍安（圖中）接任。圖／民眾提供
金門縣副縣長李文良將於明日卸下職務，地方盛傳副縣長遺缺將由現任金酒公司胡璉文教基金會董事長陳龍安（圖中）接任。圖／民眾提供

金門縣副縣長李文良將於明日卸下職務，正式投入年底縣長選舉，今天下午發表卸任聲明，強調離開副縣長職位並非告別公共事務，而是以另一種身分持續為金門努力。本報資料照片
金門縣副縣長李文良將於明日卸下職務，正式投入年底縣長選舉，今天下午發表卸任聲明，強調離開副縣長職位並非告別公共事務，而是以另一種身分持續為金門努力。本報資料照片

2026九合一選舉 金門縣選舉 李文良

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