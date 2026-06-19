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民調現「馬太效應」？江啟臣笑答「肉粽效應」、何欣純稱「馬刺效應」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）體驗「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）體驗「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動。記者趙容萱／攝影

2026台中市長選舉將屆，台中藍綠參選人今天同場參加全台獨有的南屯「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動。對於台中選情是否已出現馬太效應？國民黨江啟臣打出團結牌說，「我只知道『肉粽效應』」；民進黨何欣純以NBA總冠軍賽領先隊大翻車為例反諷「我聽過最近很紅的『馬刺效應』」，引發熱議。

2026九合一選舉

地方人士分析，在選舉上，所謂的馬太效應指的是已握有資源、高民調的候選人，更容易獲得更多選民支持，也就是強者越強、俗語的「西瓜偎大邊」。

「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動今天下午1時40分登場，江啟臣受訪說明體驗「穿木屐、躦鯪鯉」的感覺，媒體追問「有媒體報導江啟臣民調大幅領先，台中選情已出現馬太效應（強者越強）？江啟臣說，今天是端午節，「我只知道『肉粽效應』」。

地方人士解讀，江啟臣此言是將自己定位為「最強母雞」，強調要像肉粽一樣整串連結，帶動國民黨議員與基層的整體士氣，以團隊戰穩住勝局。

何欣純隨後到場，對於媒體詢問有關「馬太效應」一事，她表示，她是不知道這是什麼效應，不過，她聽過「馬刺效應」，這最近很紅的。民調都只是一個參考，我們都尊重。她也有做民調，自己的聲勢正持續走高，台中市民最後一定會發揮智慧，投給能帶領城市進步的人。

地方人士說明，何欣純引述「馬刺效應」，指的是美國職業籃球NBA總冠軍賽聖安東尼奧馬刺隊開場領先，卻在後半場卻被逆轉的經典戰況，暗指選戰是馬拉松，現在的領先不代表最後的勝利。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）體驗「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）體驗「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動。記者趙容萱／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 江啟臣 何欣純 民調

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