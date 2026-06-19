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較少幫張啓楷站台？黃國昌：黨中央有密切關注嘉義選情

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天與6名市議員參選人組隊參加新北市議長盃龍舟賽，賽前受訪被問到最近他和前主席柯文哲較少去幫黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。黃國昌說，選戰還早，不要緊張，黨中央都有密切關注嘉義選情。記者林昭彰／攝影
民眾黨主席黃國昌今天與6名市議員參選人組隊參加新北市議長盃龍舟賽，賽前受訪被問到最近他和前主席柯文哲較少去幫黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。黃國昌說，選戰還早，不要緊張，黨中央都有密切關注嘉義選情。記者林昭彰／攝影

民眾黨主席黃國昌今天與6名市議員參選人組隊參加新北市議長盃龍舟賽，賽前受訪被問到最近他和前主席柯文哲較少去幫黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。黃國昌說，選戰還早，不要緊張，黨中央都有密切關注嘉義選情。

2026九合一選舉

黃國昌請大家不要緊張，慢慢拭目以待。張啓楷在嘉義市的選戰，整個節奏、步調，包括他和柯主席、秘書長周榆修都有密切關注，且中央黨部已經有4名專職的人進駐嘉義。接下來還有100多天，相信張啓楷一定能夠贏得更多嘉義鄉親的支持。

至於他曾說新竹市長高虹安、縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人邱臣遠將形成「最強鐵三角」，是否表示已無禮讓藍營空間？

黃國昌說他不覺得是什麼「禮讓」，因為在新竹雙方支持者的屬性分布，從過去總統大選政黨票的開票記錄來看，都有客觀數字，因此雙方形成一致共識，就是由高虹安搭配徐欣瑩選新竹縣市、邱臣遠選竹北，會是最強鐵三角，也會讓在野陣營藍白的支持者都有最大動機和誘因出來投票。他相信到選舉後面整合的過程當中，雙方都會信守過去的承諾，也都有高度誠意追求最大勝選。

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 黃國昌

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