影／黃國昌率隊參加龍舟賽 稱選戰一直有在布局

民眾黨主席黃國昌今天率黨籍新北市議員陳世軒與市議員參選人參加新北市議會議長盃龍舟錦標賽，對於年底選戰黃國昌表示還早，黨中央一直都有在布局，不論在竹北的藍白合，或是嘉義市長參選人張啓楷的站台，民眾黨在各地的作業都井然有序加緊進行。

對於外界關心較少到嘉義市為參選人張啓楷站台，黃國昌笑說，選戰還有100多天、還早，黨中央都會密切關注嘉義選戰，而且黨中央已經有4個專職人員去嘉義幫忙爭取鄉親支持，相信張啓楷的認真與專業，都會得到鄉親的支持。

而新竹的選戰，黃國昌曾認為新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠是不錯的「鐵三角」，遭媒體質疑若假設國民黨在竹北堅持選到底，是否民眾黨也無禮讓空間？黃國昌笑著回應，假設性問題不必討論，藍白合在過去雙方都有高度誠意與善意，從一開始推共同政見到簽政黨合作協議至今，在野的共同信念就是以更專業的問政、更好的地方縣市首長，在充分合作的情況下，對年底選戰很有信心，相信竹北的整合過程雙方都會信守承諾。

黃國昌感謝新北市議員參選人在百忙選戰中仍抽空加入龍舟練習，相信跟去年比有很大成長空間，龍舟競技就是跟自己比，每一年都在進步，平常心看待與其他隊伍的競技，就是以龍舟會友。

民眾黨主席黃國昌（中）今天率黨籍新北市議員陳世軒（右三）與市議員參選人參加新北市議會議長盃龍舟錦標賽，強調參加龍舟競技就是跟自己比，每年都會進步。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席黃國昌（中）今天率黨籍新北市議員陳世軒（右三）與市議員參選人參加新北市議會議長盃龍舟錦標賽，強調參加龍舟競技就是跟自己比，每年都會進步。記者潘俊宏／攝影