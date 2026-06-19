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沈伯洋首划「戰鬥龍舟」核心發抖 吳思瑤讚：是怪物、難不倒你

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋（墨鏡）擔任划手。記者許正宏／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋（墨鏡）擔任划手。記者許正宏／攝影

適逢端午節，民進黨北市長參選人沈伯洋今與立委吳思瑤等人陪同，一起到屈原宮參香並親自划龍舟。第一次划龍舟的沈說，昨天和女兒一起看影片，女兒還當起他的教練示範，他也強調，該屈原宮是台灣最早屈原宮，隨著北士科發展，不能忘記原本生活在此的居民，要一起共生。

2026九合一選舉

今天在地議員紛紛出席，包含陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林世宗、林延鳳，以及議員參選人賴俊翰，眾人先參與北投洲美屈原宮參拜，在前往基隆河岸划龍舟。

沈伯洋會前致詞時表示，划龍舟活動最核心的價值就在於體現團結的精神。一艘龍舟上有舵手、有划手，大家共同向前，與治理一座城市的道理一樣，要展現穩步向前、讓城市變得更好的決心。

他提到，洲美屈原宮是台灣最早的屈原宮，隨著北士科的開發，洲美居民出現移動，但屈原宮依然是當地居民的信仰中心。未來市府推動AI產業或電力配套發展時，不能忘記原本就生活在周遭的居民，不管是共生住宅創造還是長照創造，將科技引入後必須再升級。

隨後沈伯洋帶起墨鏡，搭上龍舟，聽著鼓聲節奏划動船槳。上岸後，他說，很喘也很累，比想像中還要困難，「我現在核心在發抖，所以真的覺得他們實在是太厲害。」旁邊的賴俊翰以前是划船選手，也不停提醒什麼時候要下降，什麼時候要起來。

他說，過程中如同市政，一定要有人領頭，也要有人不斷地提醒，也要有人監督看是不是節奏錯了。

吳思瑤說，沈伯洋這次不玩戰鬥陀螺，而是要與大家一起划「戰鬥龍舟」。本來還擔心沈第一次參賽，比印象中去年的隊伍成績還要更好，「我要說你是怪物，沒有什麼難得倒你。」

民進黨北市長參選人沈伯洋今與立委吳思瑤等人陪同參加龍舟競賽。記者許正宏／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今與立委吳思瑤等人陪同參加龍舟競賽。記者許正宏／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋今與立委吳思瑤等人陪同參加龍舟競賽。記者許正宏／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今與立委吳思瑤等人陪同參加龍舟競賽。記者許正宏／攝影

沈伯洋 吳思瑤 林延鳳 2026九合一選舉

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