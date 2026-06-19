盧秀燕贈藍白划槳力挺 張啓楷開社福政見支票

台中市長盧秀燕端午節上午南下嘉義，與嘉義市長黃敏惠合體為藍白共推的市長參選人、前立委張啓楷站台，展現藍白合氣勢，盧秀燕致贈象徵藍白合作的「藍白划槳」，以「同舟共濟、旗開得勝」祝福張啓楷高票當選。她表示，自己與張啓楷過去同為新聞記者，相識多年，肯定其正直、有同理心，也具備監督政府的能力，相信在黃敏惠施政經驗傳承下，能夠延續嘉市發展動能。盧秀燕指出，藍白合在嘉市長選戰格外重要，希望透過團結合作，讓嘉市這艘龍舟加速前進。

黃敏惠表示，端午佳節由兩位「媽媽市長」與「勇士」張啓楷共同向市民送上祝福，別具意義。她提到，盧秀燕因高速公路壅塞延誤行程，更凸顯高鐵嘉義站聯外軌道建設的重要性與急迫性。嘉義市爭取高鐵聯外軌道已超過21年，期盼中央儘速推動建設，也期待未來市政能夠無縫接軌，讓嘉義持續向前發展。

張啓楷呼應黃敏惠表示，高鐵嘉義站聯外軌道建設被部分有心人士惡意抹黑、攻擊黃敏惠，讓他非常於心不忍。因此針對高鐵嘉義站聯外軌道建設，特別提出「一個保證、三個說明」，保證當選市長，誓言加速完成高鐵聯外軌道建設；並強調第一個說明：無論是輕軌或是台鐵支線，進入嘉義市區皆是高架路段，不會影響到既有交通，路線下方土地還能進一步開發。第二個說明：早在21年87天前，民進黨政府答應市民台鐵高架工程372億元預算中央全額支應，呼籲中央政府兌現承諾不能再跳票。第三個說明：若無輕軌建設，也必須有台鐵聯外支線。

除交通建設外，張啓楷拋出育兒政策牛肉，宣布提高生育獎勵金，第一胎5萬元、第二胎10萬元、第三胎20萬元；另規劃0至6歲兒童每年發放2萬元生日禮金，累計最高可領14萬元，並主張65歲以上長者健保費由政府全額負擔。張啓楷表示，將結合過去累積的媒體與民代經驗，持續推動文化、觀光、教育與社福政策，盼以「幸福延續、啟開未來」為目標，爭取市民支持。

台中市長盧秀燕端午節上午南下嘉義，與嘉義市長黃敏惠合體為藍白共推的市長參選人、前立委張啓楷站台，展現藍白合氣勢，盧秀燕致贈象徵藍白合作的「藍白划槳」，以「同舟共濟、旗開得勝」祝福張啓楷高票當選，張啓楷開社福政見支票。記者魯永明／攝影