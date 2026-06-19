不選彰化縣長了 蔡壁如端午表態：戶籍已遷清水全力備戰海線立委

日前爭取參選彰化縣長未果的台中市府顧問、民眾黨前立委蔡壁如，今日現身台中大甲鐵砧山參加「2026大甲鐵砧山劍井取午時水活動」，現場正式鬆口表態戶籍已正式遷入台中市第一選區，目前定居於清水區，未來將在地方深耕，為2028年台中市第一選區立委選舉重披戰袍、備戰到底。

蔡壁如做為彰化芬園媳婦，今年5月中旬曾大動作前往民眾黨中央委員會，正式表態有意爭取參選2026年的彰化縣長，並喊出「成功不必在我，但是成功一定有我」的口號；未料，民眾黨選舉決策委員會（決策會）隨後於6月初做出決議，宣布2026年不徵召彰化縣長候選人，一度讓蔡壁如頗感遺憾。

蔡壁如走出「不徵召遺憾」 ，回歸台中海線後，近來頻頻露面參予地方重要活動，繼上次出席鰲峰山公園谷溜遊戲場啟用後，隨著端午佳節到來，蔡壁如在充滿正能量的大甲「劍井」名泉旁展現全新氣象，受訪時強調，雖然尊重黨中央不提名彰化縣長的決定，但身為「台中清水人」，她對海線鄉親的承諾從未改變。

回顧2024年的台中第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委選戰，蔡壁如當時頂著「藍白合示範區」的光環，空降挑戰民進黨海線霸主蔡其昌；最終，蔡其昌以7萬9884票（得票率49.63%）險勝，蔡壁如則拿下7萬2634票（得票率45.13%）。

回顧2024「差一哩路」，蔡壁如透露，當時僅輸7250票中，僅清水一區就落後4千多票，因此，選後經過審慎評估，認為清水梧棲地理環境與生活步調，最適合長期落腳經營，因此早已在清水區租屋定居，戶籍也牢牢留在第一選區，絕無外界所傳的「棄守海線」之說。

地方政壇人士分析，蔡其昌過去被稱為「海線第一高票」一度創下高達66.6%的得票率，但2024年蔡壁如以僅僅7250票、4.5個百分點的些微差距「高票落選」，並將蔡其昌一口氣拉下17%；加上外傳蔡接下民進黨立法院黨團總召「大黨鞭」後，有意轉任不分區立法委員，並由其弟子施志昌接棒參選區域立委，不排除蔡壁如有再次翻盤的可能。

地方操盤人士認為，蔡壁如此刻明確表態「入籍清水、揮別彰化」，不僅提前穩固了白營在台中的基層軍心，更是向對手蔡其昌陣營提前叫陣。

民眾黨前立委蔡壁如（右）鬆口戶籍已正式遷入定居於清水區，並表態備戰台中市立委第一選區，對手極可能是蔡其昌大弟子施志昌（左）。記者黑中亮／攝影