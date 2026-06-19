影／勇媽市長盧秀燕黃敏惠端午合體挺張啓楷 東市場拜票掀盧秀燕旋風

端午連假首日，嘉義市長選戰熱度不輸正午烈日。國民黨重量級明星市長、台中市長盧秀燕與嘉義市長黃敏惠上午合體，現身城隍廟，向城隍尊神祭拜，攜手為藍白共推市長參選人張啓楷站台造勢，展現藍白合作氣勢，市長選戰升溫。盧秀燕特別送象徵「藍白同舟共濟」船漿，強調藍白合示範區擴大成藍白合作區。盧秀燕被藍營支持者視為2028年總統大選熱門人選，她的到來吸引大批支持者到場爭睹風采。

結束城隍廟造勢後，盧秀燕、黃敏惠帶張啓楷轉往最大傳統市場東市場掃街拜票。正值中午高溫，盧秀燕一路沿著市場攤位逐一握手請託，展現十足親和力。

沿途攤商與民眾反應熱烈，不少人大喊「加油」，更有人高聲祝福盧秀燕未來「更上一層樓」。東市場自治會長魏翠萍希望盧秀燕未來更上一層樓，還能再回到市場與大家相聚。面對外界充滿政治想像祝福，盧秀燕始終保持微笑，未正面回應。

拜票過程，盧秀燕儼然成為全場焦點。無論肉粽攤、冰店、肉乾店、魚丸店或各類民生用品攤位，民眾紛紛爭相合照。來者不拒的她，幾乎有求必應，不斷停下腳步與商家寒暄、拍照留念，市場內掀起一陣「盧媽媽旋風」。逢端午節，有名肉粽攤商熱情送肉粽，盧秀燕堅持自掏腰包付款，雙方一度互相推讓，最後商家才收下費用。這段小插曲讓民眾看見她親民重視禮數。

由於盧秀燕人氣旺盛，沿途民眾目光幾乎都聚焦在她身上，盧不忘拉著張啓楷的手合照，自治會成員沿途高喊「盧秀燕市長，拜託拜託」，歷時近1小時的市場掃街後，最後一起品嚐端午肉粽作午餐。盧秀燕表示，此行最重要目的輔選張啓楷，感謝黃敏惠站出來支持，延續嘉市施政成果與幸福城市品牌。

盧秀燕面對媒體詢問是否有意更上一層樓，盧秀燕強調，現階段最重要的是把市政工作做好，協助優秀人才年底選舉勝出，讓城市持續進步、國家社會變得更好。受端午連假車潮影響，盧秀燕南下輔選途中遭遇高速公路壅塞，比原定行程晚近半小時抵達。不過現場仍湧入大批支持者，包括藍營議員及藍白議員參選人，退休公教人員及警察協會成員等，展現藍白團結氣勢。

盧秀燕、黃敏惠帶張啓楷往最大傳統市場東市場掃街拜票。正值中午高溫，盧秀燕一路沿著市場攤位逐一握手請託，展現十足親和力。記者魯永明／攝影

盧秀燕、黃敏惠帶張啓楷往最大傳統市場東市場掃街拜票。正值中午高溫，盧秀燕一路沿著市場攤位逐一握手請託，展現十足親和力。記者魯永明／攝影

盧秀燕、黃敏惠帶張啓楷往最大傳統市場東市場掃街拜票。正值中午高溫，盧秀燕一路沿著市場攤位逐一握手請託，展現十足親和力。記者魯永明／攝影

盧秀燕、黃敏惠帶張啓楷往最大傳統市場東市場掃街拜票。正值中午高溫，盧秀燕一路沿著市場攤位逐一握手請託，展現十足親和力。記者魯永明／攝影

盧秀燕、黃敏惠帶張啓楷往最大傳統市場東市場掃街拜票。正值中午高溫，盧秀燕一路沿著市場攤位逐一握手請託，展現十足親和力。記者魯永明／攝影