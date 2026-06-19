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何欣純受邀台中美國商會演講 拋政見成立外國人事務專案辦公室

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純昨受邀到台中美國商會演講，表示將成立外國人事務專案辦公室，並邀請在台中的國際友人參與市政決策。圖／何欣純競辦提供
民進黨台中市長參選人何欣純昨受邀到台中美國商會演講，表示將成立外國人事務專案辦公室，並邀請在台中的國際友人參與市政決策。圖／何欣純競辦提供

民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨日受邀到台中美國商會演講，他表示，會全力支持在台中工作、投資、生活的外國人，台中才能成為真正的國際城市，若當選將推動成立外國人事務專案辦公室，邀請在台中的國際友人參與市政，全面提升基礎建設和生活品質。

2026九合一選舉

何欣純說，她很早就有和美國接觸的經歷，年輕時參與每台國際青年研習營，認識了副總統蕭美琴，也參加過美國國務院人才交流計畫，到不同城市了解益會和國會的制度運作方式、地方與中央如何分工；她認為，美國的強盛來自民主開放、多元包容的制度與價值。

何欣純表示，女兒就讀雙語幼兒園的時候，有一名外籍教師知道自己是立法委員，特別寫一封中英文並呈的長信，信中希望何能爭取改善台中的空氣品質，讓她印象深刻；她也曾在產業園區座談時，收到外商經理反映申請政府補助遇到限制。

何欣純指出，以上經歷都在提醒自己，台中想成為國際城市，必須讓市府真正支持國際企業與國際友人，未來她若當上市長，會從3個面向入手：第一，成立跨局處的外國人事務專案辦公室，整合單一窗口；第二，邀請在台外國人參與國際事務委員會，參與市政；第三，全面提升基建與生活品質。

昨演講出席者包含台中美國商會會長許萊恩（Ryan Evans-Barwick）、理事何道明（Douglas Habecker）、理事幸雅各博士（Dr. James Sims）等人。

何欣純 台中 美國商會 2026九合一選舉

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