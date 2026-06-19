金寧鄉長戰火升溫 翁紹輝推「三大願景」拚翻轉 對手陳成泉到場祝賀

選在端午節，金寧鄉長參選人翁紹輝今天率先成立競選服務處，吸引大批鄉親及地方政壇人士到場力挺，現場熱鬧滾滾，展現超高人氣，翁紹輝宣示將以「創新、效率、新金寧」為主軸，盼以專業治理與創新思維，為金寧注入新動能，帶領地方邁向下一階段發展。

由於今天是端午節，服務處成立活動也結合香包DIY、親子手作及金寧特色伴手禮品嘗等內容，現場除凍蒜聲不斷，大小朋友熱情參與，洋溢濃厚節慶氣氛。

成立大會冠蓋雲集，包括前議長洪麗萍、副議長歐陽儀雄、金門縣翁氏宗親會理事長翁明楷、前議會秘書長翁自保、金寧鄉民代表會主席黃文欣，以及多位鄉民代表、村長與議員參選人尚文凱、李慧艷、楊霈璿等人皆親自出席表達支持與祝福；值得注意的是，同樣投入金寧鄉長選舉的陳成泉也親赴現場致意，展現良性競爭態度。

洪麗萍表示，翁紹輝是有創意、有想法且具備解決問題能力的年輕人，金寧需要具專業與衝勁的新世代人才，帶領地方邁向新階段；黃文欣則肯定翁紹輝長期投入社區營造的努力，期待未來能將經驗轉化為施政能量。翁自保也以昔日縣府同事身分表示，翁紹輝碩士畢業後返鄉深耕地方，理念與抱負令人印象深刻，盼鄉親支持有能力的人才。

畢業於成功大學都市計畫研究所的翁紹輝，曾任國民黨中央青年部主任、金門青年發展中心執行長，目前擔任國民黨青年部顧問。他表示，金寧擁有優越區位條件，但在建設與發展上仍有突破空間，尤其後大橋時代如何打造親子友善環境、健全生活機能及留住青年，是未來重要課題，因此決定投入選戰，希望以專業能力承擔翻轉金寧的責任。

翁紹輝並提出「創新、效率、新金寧」三大願景，在「創新」方面，將整合地方資源、強化活動行銷，打造專屬金寧的IP品牌，並讓石蚵文化祭成為跨區觀光亮點，同時推動各村深度體驗遊程，結合自媒體行銷，活絡社區發展。

另外翁紹輝過去長期投入社區營造，在盤山社區創造了「為什麼來金門？」的彩繪水溝熱門打卡點，他也以過去經驗，提出了由鄉長帶頭投入社區營造工作，各村莊推動深度體驗遊程，結合自媒體打造兩岸旅遊品牌；另外透過社造活動活絡社區人力，促進鄉民交流互動，讓居民在社區找到自我認同，進而打造活力新市鎮。

在「效率」方面，翁紹輝主張建立公開透明、講求效率的施政模式，尊重專業並廣納建言，提升行政效能與服務品質，讓鄉親能即時掌握政策推動進度。

至於「新金寧」，則是其整體發展藍圖。翁紹輝指出，未來將配合後大橋時代發展趨勢，以湖埔村周邊作為核心區域，結合中央、縣府與公所資源，打造宜居、宜養、宜學的親子示範區，進一步擴大就業市場、完善生活機能，吸引青年與金門大學人才留鄉發展。

值得一提的是，此次同樣宣布競逐鄉長寶座的陳成泉今天也親自到場祝賀，兩人也不約而同表示，希望此次選舉回歸政策與願景的競爭，候選人應提出具體政見與建設藍圖，避免相互攻訐，由選民決定最適合的人選，共同樹立良好的選舉風範。

金寧鄉長參選人翁紹輝今天率先成立競選服務處，翁紹輝宣示將以「創新、效率、新金寧」為主軸，盼以專業治理與創新思維，為金寧注入新動能，帶領地方邁向下一階段發展。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉長參選人翁紹輝（右二）今天率先成立競選服務處，副議長歐陽儀雄（左二）與夫人尚文凱（左一）也出席表揚支持。圖／民眾提供

金寧鄉長參選人翁紹輝（右）今天率先成立競選服務處，前議長洪麗萍（左）也出席力挺表示，翁是有創意、有想法且具備解決問題能力的年輕人，金寧需要具專業與衝勁的新世代人才，帶領地方邁向新階段。記者蔡家蓁／攝影