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合體林國漳、韓瑩端午吃宜蘭美食 賴總統：兩位是最值得信賴人選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
合體林國漳、韓瑩端午吃宜蘭美食，賴總統表示，兩位是最值得信賴人選。圖／民進黨提供
合體林國漳、韓瑩端午吃宜蘭美食，賴總統表示，兩位是最值得信賴人選。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在YouTube頻道推出端午節特輯影片，片中他特別前往宜蘭，合體民進黨宜蘭縣長參選人林國漳及宜蘭市長參選人韓瑩，三人一同走訪宜蘭人最熟悉的在地超市「喜互惠」，在傳統節日前夕，實地感受宜蘭鄉親採買年節物資的熱鬧日常，並藉此展現地方產業的獨特魅力。

2026九合一選舉

為了力挺宜蘭在地產業，三人此次特別挑選了櫻桃鴨粽、牛舌餅、農會豆奶、蔥油餅及金棗蜜餞等多款宜蘭限定特色美食，賴總統不僅對地方產業的用心與創新表達高度肯定，隨後在品嚐這些在地好滋味時更是讚不絕口，直呼宜蘭美食真的「勁好呷」，除了幫宜蘭觀光代言，他也藉此機會向全國民眾送上端午安康、平安順心的節日祝福。

在品嚐美食之餘，三人也當場進行一場「冷笑話PK」。過去林國漳曾在網路節目中分享過一則關於「公蟹與母蟹」的賴氏冷笑話，一度引發網友熱烈討論，這次與「賴式冷笑話」始祖同場較勁，現場笑聲不斷，也讓外界看到三人不同於以往嚴肅選戰的幽默互動。

談及宜蘭選情，賴總統表示，林國漳在宜蘭深耕30多年，長期以法律專業與無比的熱忱服務基層，無論哪一個黨派，地方上對他都有極高的評價，絕對是宜蘭縣長最值得信賴的人選，而韓瑩也同樣具備勇敢與使命感，願意在關鍵時刻挺身而出、承擔地方責任。

賴總統說，期盼在年底的關鍵選舉中，林國漳與韓瑩能夠雙雙獲得宜蘭鄉親的全力支持、高票當選，他深信未來由林國漳與韓瑩攜手為宜蘭打拚，必能帶領這座民主聖地持續進步，迎來更好的地方發展。

韓瑩 宜蘭 林國漳 2026九合一選舉

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