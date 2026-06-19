盧秀燕現身嘉義挺張啓楷 送藍白龍舟槳稱「同舟共濟」

台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺「藍白合」民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，與嘉義市長黃敏惠一起參拜綏靖侯嘉邑城隍廟，走訪嘉義東市場拜票，還贈送一隻藍白配色的龍舟划槳給張啓楷，象徵藍白同舟共濟。盧秀燕也透露卸任後的下一站，會持續對國家社會有貢獻。

盧秀燕表示，張啓楷是她非常要好的朋友，且嘉義市是藍白重要合作區，她長期主張在野黨要團結，多次以台中作為藍白合示範區，希望持續擴大每個區都是藍白合作區，今年嘉義市由張啓楷參選，她和黃敏惠輔選，希望讓藍白合成功，延續五星施政讓嘉義更好。

盧秀燕也說，張啓楷帶她去包肉粽，「包粽、包中」，她特別帶來特製龍舟滑槳，這是全台唯一一隻藍白配色，象徵兩黨「藍白合」，也代表藍白「同舟共濟」，相信一定會勝利成功，送給張啓楷、黃敏惠、立委林倩綺及在場議員們，祝福嘉義勝利成功、高票當選。

盧秀燕說，每個人都會有下一站，人生當中會有不同目標、不同階段，張啓楷現在也邁向人生下一個階段，就是要讓嘉義市更好，同樣的她和黃敏惠都會在市政中卸任，但因受到國家人民的栽培，會持續盡心盡力，每個人都應該讓自己下一個階段更好，對國家社會更有貢獻。

台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺「藍白合」民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，贈送藍白配色龍舟划槳象徵同舟共濟。記者魯永明／攝影