民進黨屏東市長參選人梁育慈端午掃街 議員讚：屏東市最強母雞

今天是端午節，民進黨屏東市長參選人梁育慈與黨籍縣議員、代表參選人，上午前往屏東市建國市場掃街拜票，希望藉由母雞帶小雞，展現團結氣勢，帶動年底地方選情，力拼擴大綠色版圖。屏東縣議員李世斌稱讚梁育慈是「屏東市最強母雞」。

梁育慈與李世斌、縣議員參選人饒怡君、蔡侑庭及屏東市民代表林仁傑等人，一早走入建國市場，逐攤向攤商與民眾問候。適逢端午節，市場內光明福德祠主委陳東銪送上應景粽子與包子，象徵「包中」，祝福梁育慈等人選戰順利。

李世斌表示，屏東縣民進黨最大母雞是縣長周春米，梁育慈長期深耕基層、熟悉地方需求，具備整合團隊與帶動選情的能量，是屏東市最強母雞。這次從市場出發，更貼近市民、傾聽民意，民進黨團隊也將持續深入各里、各社區，爭取市民支持。

梁育慈表示，選戰不是一個人的事，而是整個團隊與市民共同努力的過程。未來她將持續以走進基層，關心交通、環境、長照、青年與商圈發展等市政議題，並與民進黨市民代表、縣議員參選人合作，力拼席次最大化，打造更有活力、更宜居的屏東市。