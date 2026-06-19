影／李四川遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 蘇：現場人多沒關係

國民黨新北市長參選人李四川昨遭綠營側翼批繞路不與民進黨新北市長參選人蘇巧慧碰面，蘇今天前往三峽老街受訪表示，昨天現場人多沒關係，可能引導動線的人引導的方向不一樣，活動順利進行最重要。

國民黨新北市長參選人李四川昨日出席鶯歌區西鶯里端午活動，遭綠營側翼以斷章取義影片誣指刻意繞路，不與民進黨新北市長參選人蘇巧慧打招呼。

李四川競辦今出示影片還原真相，因許多鄉親在門口側邊等候，李特別先走過去握手致意才到會場。更稱整個過程蘇巧慧皆站在人牆後方注視，相信蘇很清楚實情。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午前往三峽老街興隆宮媽祖廟出席老街商圈發展協會舉辦老街創意龍舟賽。

針對昨天她到鶯歌區西鶯里出席端午節包粽活動，被對手陣營指稱遭綠營側翼以斷章取義影片誣指刻意繞路，蘇巧慧說，昨天活動現場的人確實是比較多，所以可能引導動線的人引導的方向不一樣，她覺得也沒有關係，活動順利進行最重要。

她覺得在整個活動當中，最讓她覺得很開心的是這10年來，真的都是跟西鶯的里民們一起包粽子，所以昨天也非常感謝蘇炳輝里長，特別送她包子跟粽子，祝福「包粽」。讓她感覺整場就是滿滿栽培她、疼惜她的鶯歌鄉親，真的覺得回到自己的鶯歌，真是非常好。

另針對行政院昨天提出無人機特別條例，蘇巧慧說，行政院提出2100億的特別預算，就是希望能夠讓國防產業更升級，尤其是發展國防自主無人機產業。

她認為，國防安全應該是不分黨派共同支持的，所以未來預算到立法院，也希望大家能夠不分黨派，共同來支持，共同來維護台灣的民主、自由與安全。

她也感謝三峽區民權老街協會在理事長的帶領下，今年已經是第3屆的「路上行舟」賽龍舟活動，把端午節的划龍舟，變成陸上的環保行舟，這樣創意的特色活動，就是希望能夠帶動老街的觀光與發展。