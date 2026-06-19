又被側翼攻擊迴避蘇巧慧 李四川：下次看到先握手，讓她開心

國民黨新北市長參選人李四川又被網軍側翼攻擊參加活動刻意閃避民進黨對手蘇巧慧，上午他受訪時說，「如果這樣讓她不開心，下一次我如果看到她，我一定會先跟她握手，讓她開心！」

李四川上午參加新北市議長盃龍舟賽開幕前，被媒體問到昨天在鶯歌活動被網軍解讀刻意繞開蘇巧慧，且5天之內2度到鶯歌是蘇巧慧的本命區，是否為了拔樁？

他說因為下車就接受聯訪，事後看影片才知道蘇巧慧在攝影記者群後方，當時他先去跟鄉親握手，後來才得知她在後面。而且全市29區都是他的本命區，每一個地方都會再三去跟民眾接觸、聽取建議，「這個是相當正常的事情」。

至於民進黨台北市長參選人沈伯洋提出用「住工合一」解決內湖交通問題，也有人質疑李四川應在台北市副市長任內應先解決。

他說，沈伯洋提的5項解決內湖交通問題方向，可能沒有好好去了解，因為這5項大概都是他跟蔣市長3年來努力在做的。如果沈伯洋對內湖交通想要更了解，建議可以跟內湖發展協會好好請教，提出來的意見可能就會比較具體，也讓人家知道他對市政有一點認識。

國民黨新北市長參選人李四川（左）上午參加新北市議長盃龍舟賽開幕，由議長蔣根煌（右）陪同向來賓打招呼。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）又被網軍側翼攻擊參加活動刻意閃避民進黨對手蘇巧慧，上午他受訪時說，「如果這樣讓她不開心，下一次我如果看到她，我一定會先跟她握手，讓她開心！」記者林昭彰／攝影