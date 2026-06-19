影／沈伯洋拋內湖交通解方 李四川盼聽在地人聲音

民進黨台北市長參選人沈伯洋最近拋出以五項方式解決內湖交通壅塞問題，國民黨新北市長參選人李四川今天表示，這五項方向台北市3年來早就在做，希望沈伯洋可以請教內湖發展協會，提出來的方法也會比較具體。

李四川表示，針對企業上下班時間錯開、推動友善彈性工時、持續推進捷運工程、 導入電動小巴、合理化工作與居住配置等5項方式，台北市政府這3年來早就在做，可能沈伯洋沒有好好了解一下目前作法，希望沈伯洋可以請教內湖發展協會，提出來的方法也會比較具體。「過去的每一個地方，我都會跟民眾去接觸，聽聽民眾的意見，找出比較務實的方法」。

國民黨新北市長參選人李四川（左）今天出席新北市議長盃龍舟賽，議長蔣根煌（右）熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（前右二）今天出席新北市議長盃龍舟賽，為參賽選手加油打氣。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天出席新北市議長盃龍舟賽，為參賽選手加油打氣。記者潘俊宏／攝影