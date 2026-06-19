影／遭綠營側翼批繞路不與蘇巧慧碰面 李四川競辦用影片還原真相

國民黨新北市長參選人李四川昨日出席鶯歌區西鶯里端午活動，遭綠營側翼以斷章取義影片誣指刻意繞路，不與民進黨新北市長參選人蘇巧慧打招呼。李四川競辦今出示影片還原真相，因許多鄉親在門口側邊等候，李特別先走過去握手致意才到會場。更稱整個過程蘇巧慧皆站在人牆後方注視，相信蘇很清楚實情。

李四川競辦說明，從影片可發現，李四川接受媒體聯訪後，由於大門口側邊已有許多鄉親、里長站成一排等候多時，所以李四川特別走到鄉親等候的側邊走道，向大家一位一位握手致意，感謝鄉親們的熱情支持與歡迎，現場影片可證明綠營側翼以斷章取義片段造謠的「刻意繞路」，完全是罔顧事實的抹黑攻擊。

李四川競辦表示，從另一角度的影片也可發現，李四川在接受媒體聯訪當下，蘇巧慧站在媒體後面，被攝影機及人牆完全阻隔，而李四川走到側邊與鄉親握手後，直到進入會場大門之前，蘇巧慧依然站在人牆後面，兩人之間始終被眾多攝影機及人潮隔開。

李四川競選辦公室表示，原本是單純的李四川與鄉親互動過程，綠營側翼卻刻意用斷章取義片段，造謠李四川刻意繞路、不打招呼，但現場畫面清楚還原真相，相信注視著李四川一舉一動的蘇巧慧也非常清楚，李四川是以鄉親為優先。

李四川競辦表示，綠營側翼斷章取義抹黑不是第一次，相信蘇巧慧知道實情，請勇於說真話，不用擔心打臉側翼及網軍；不過，若蘇巧慧選擇認同網軍側翼的說法，恐怕是認為自己比一旁等候多時的鄉親及里長更重要，非得要李四川先跟她握手才行？若蘇巧慧心態如此，李四川下次會第一個向她問好，滿足蘇巧慧的要求。