竹北連動竹縣 牽動藍白合

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「住工合一」解決內湖交通，延燒到新北市長選戰，國民黨參選人李四川昨直言，難道在一○一大樓上班的人都要住在信義計畫區嗎？反問民進黨參選人蘇巧慧同意沈的講法嗎？蘇回應，國民黨在台北市是執政黨，應該是要提出解決問題的方法，而不是去批評提出解方的人。

2026-06-19 00:00