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竹北連動竹縣 牽動藍白合
民進黨在千呼萬喚中提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對決守護藍營執政的國民黨立委徐欣瑩。隨著鄭朝方轉換跑道，擁有廿二萬人口的竹北市長，成為藍綠白必爭戰場，不僅牽動大新竹藍白合局勢，更左右新竹縣長選情。
2026九合一選舉
四年前，鄭朝方突破國民黨在新竹深厚的組織基礎，成為竹北市首位民進黨籍市長，被民進黨鎖定挑戰新竹縣長，經賴清德總統多次勸說終於點頭。
國民黨三月底就確定徐欣瑩征戰竹縣，訴求科技背景與立委經歷，不過藍營初選競爭刀刀見骨，她雖打敗副縣長陳見賢，但支持陳的地方基層仍待整合，加上竹北市長選戰能否「藍白合」？都是挑戰。
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