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柯志恩猛攻痛點 賴瑞隆扛第四棒

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
高雄市長選戰煙硝味濃，民進黨參選人賴瑞隆（左）要延續綠色執政，國民黨參選人柯志恩（右）力拚翻轉。本報資料照片
高雄市長選戰煙硝味濃，民進黨參選人賴瑞隆（左）要延續綠色執政，國民黨參選人柯志恩（右）力拚翻轉。本報資料照片

下屆高雄市長選舉，二度參戰的國民黨立委柯志恩對戰「花媽」陳菊子弟兵民進黨立委賴瑞隆。柯志恩頻打施政痛點，力拚翻轉綠營本命區；賴瑞隆矢言扮演關鍵「第四棒」，要延續綠色執政。由於高雄被視為牽動二○二八總統大選的關鍵選區，柯賴之爭，已不單純是個人的勝敗。

2026九合一選舉

高雄市自市長直選起，除二○一八年遭國民黨韓國瑜旋風突圍，每任市長都被民進黨拿下。賴瑞隆力拚民進黨高雄執政「第四棒」，接力謝長廷改變城市形象、陳菊翻轉城市命運、陳其邁帶動產業轉型，讓半導體產業進駐、亞灣持續升級、演唱會經濟蓬勃、交通建設陸續到位。

「我跟柯志恩最大的不同是長期待在高雄！」賴瑞隆強調，他長期深耕在地，十年政務官、十年立委，高雄不是要選一個新人「重新開賽」，是要能延續前任市長政策、穩定得分。

不過，高雄政壇分析，相較於高人氣的現任市長陳其邁，賴瑞隆想要替民進黨守住高雄，還需要綠營派系團結。

柯志恩四年前落選後辭去教職，買車、買房定居高雄；去年砲打大樹和山光電、美濃大峽谷等案，打到綠營執政痛處，加上藍白合作訴求中間選民，力拚突圍。

柯志恩不諱言，她上次是當「砲灰」，但蹲點四年的感受，就是市民對於無止盡的政治對立感到厭煩；她自認，她所提出的願景與高度符合市民期待。

柯志恩說，高雄就像一棟很大、很美的建築，如果沒人居住，住戶沒有被照顧好，也無法留住人，民進黨一直在喊守住高雄，但我想要「留住高雄」，留住人才、產業、商圈，高雄才有辦法繼續前進。

2026九合一選舉 柯志恩 賴瑞隆

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