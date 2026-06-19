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彰縣派系整合 選情生漣漪

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化縣人口逾百萬，屬六都之外的最大縣。年底縣長選舉，國民黨在爭議聲中徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，對上民進黨早已提名備戰的南彰立委陳素月；不過，彰化市前市長邱建富宣布退出民進黨參選，讓選情再生漣漪。

2026九合一選舉

國民黨彰化縣長提名因立委謝衣鳳家族內部爭議，最後徵召魏平政參選。地方分析，魏平政雖出身社頭絲襪家族，但被視為空降，地方基層經營少，部分民代對徵召有疑慮，仍不願與魏合掛看板；出身北彰鹿港的縣長王惠美原屬意新北市副市長劉和然接棒，後續的態度尤為重要。

民進黨今年一月提名陳素月，中央操盤、地方組織好整以暇備戰，對上在藍營爭議中出線的魏平政，選情被看好。不過，在來自北彰的邱建富退黨參選後，恐牽動綠營選票分裂。

2026九合一選舉 彰化

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彰化縣人口逾百萬，屬六都之外的最大縣。年底縣長選舉，國民黨在爭議聲中徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，對上民進黨早已提名備戰的南彰立委陳素月；不過，彰化市前市長邱建富宣布退出民進黨參選，讓選情再生漣漪。

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