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李四川經驗扎實 蘇巧慧鎖定青年

聯合報／ 記者葉德正林媛玲王慧瑛／新北報導
新北選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川（左）欲延續藍營執政招牌，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）則力求翻轉新北。本報資料照片
新北選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川（左）欲延續藍營執政招牌，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）則力求翻轉新北。本報資料照片

國民黨自台北縣到新北市連續執政超過廿年，民進黨早在去年十一月底，就提名「老縣長」蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧出征，力圖翻轉全國最大票倉。國民黨在與民眾黨整合後由前副市長李四川參選，挾現任新北市長侯友宜執政優勢加持，要延續新北藍營執政的招牌。

2026九合一選舉

新北市人口逾四百萬人，近期各家民調顯示，藍綠支持度追近，但有近三成未表態。新北政壇分析，藍營在新北根基穩固，李四川起步較晚，力拚延續執政板塊，蘇巧慧要翻轉新北，藍綠都有輸不得的壓力。

李四川從基層公務員做起，曾任新北市、高雄市與台北市副市長，以憨厚性格與扎實工程背景，爭取選民信賴。他主打「做事的人」，拋出校校有公托、雙北卅分鐘生活圈等政見，提出交通、就業、育兒、社福與生活問題解方，要年輕世代認同老師傅的價值。

「政治人物貴在真實，李四川不像對手會說話，反而是優勢。」李核心幕僚說，李四川是討海家庭出身，從第一線公務員做起，有實務能力、經驗解決需求，和對手是政二代背景成對比。

蘇巧慧長期經營「水獺媽媽」形象，透過說故事、Podcast等爭取親子票，日前賴清德總統與她同台，稱她是「海獺媽媽」，還被蘇巧慧當場糾正。

蘇巧慧也凸顯年輕形象，主打「溫暖、創新、會做事」，提出四大青年政見，從青創就業、居住與生活補貼、專屬青年活動空間到心理健康支持，鎖定青年痛點。

不過，蘇巧慧雖有「衝衝衝」老爸蘇貞昌當分身拉抬選情，但「政二代」標籤卻也是包袱，除整合黨內派系鞏固基本盤，爭取中間選民認同是取勝關鍵。

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧

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