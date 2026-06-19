新聞眼／九合一3大主戰場 朝野互拚翻盤

二○二六年地方百里侯之爭，牽動二○二八總統大選，其中，新北市、高雄市及彰化縣更是關鍵中的關鍵。原因無他，新北加彰化人口超過五二○萬，若民進黨能成功翻盤，再守住南台灣，賴清德總統爭取連任將更為穩健；反之，若國民黨守住新北、彰化，又能贏下二七○萬人口的高雄，將邁出二○二八重返執政的重大一步。

雖然民進黨評估，南二都若不失守，賴總統爭取二○二八年連任不成問題，但仍對新北、彰化翻盤抱持高度期待；就連國民黨內部都評估，要守住這二片藍天，仍有很大努力空間。

在新北市方面，國民黨李四川訴求實務經驗豐富，主打「做事的人 做成事的人」，但宣布參選以來尚未展現爆發力，還有待隨選戰白熱化後替選情加溫。蘇巧慧是民進黨在新北難得長期深耕的市長人選，目前以「尊侯」作為選舉策略，要吸引新北市長侯友宜過去囊括的中間及淺綠選票，也的確讓翻轉新北保有可能的空間。

至於彰化，相對於民進黨早透過平和初選確定由陳素月代表，國民黨魏平政則因為擺平爭議而出線，恐是黨內更大爭議的開始。也因此，民進黨對彰化選情評估審慎樂觀，國民黨則仍在尋求派系間的諒解合作，盼及早縫合裂痕。

至於被國民黨視為翻轉南台灣指標的高雄，由於民進黨賴瑞隆個人特質不鮮明，加上兒子的霸凌風波，在空戰上相對吃力，所幸仍有高雄綠大於藍的基本盤支撐；國民黨柯志恩的優勢剛好相反，高媒體曝光度加上辯才無礙，專業形象在高雄都會化高的區域占上風，但畢竟民進黨握有高雄執政優勢，國民黨想把高雄當成二○二八贏得政權的逆轉關鍵，仍有待努力。

對朝野來說，年底九合一是二○二八試金石，新北、高雄、彰化這三個合計占台灣總人口數三分之一強的縣市，將更是牽動二○二八勝負的主戰場。