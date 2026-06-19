住工合一延燒 李四川：在101上班都要住信義區？

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「住工合一」解決內湖交通，延燒到新北市長選戰，國民黨參選人李四川昨直言，難道在一○一大樓上班的人都要住在信義計畫區嗎？反問民進黨參選人蘇巧慧同意沈的講法嗎？蘇回應，國民黨在台北市是執政黨，應該是要提出解決問題的方法，而不是去批評提出解方的人。

解內科交通，沈伯洋再拋五大推動方向，包含鼓勵企業上下班時間錯開、友善彈性工時、推進捷運工程、電動小巴補足大眾運輸最後一哩路、規畫科技宅、青年宅、婚孕宅等。他強調現任市長蔣萬安過去也有提出類似概念，並非不能談，呼籲應少一點口水。

蔣萬安昨說，所有市民朋友或各界提出來的任何建議，如果是好的建議，都很願意聆聽跟參考。

針對沈伯洋「住工合一」，李四川表示，北市每天的活動人口，四分之一是來自於新北市，如果按照沈伯洋本身的理論，為了解決交通，難道一○一上班的人都要住在信義計畫區嗎？他也要問他的對手蘇巧慧，同意沈伯洋這樣的講法嗎？

蘇巧慧說，雙北人應該都知道，一○一大樓旁邊有兩條大運量的紅線跟藍線的捷運，反過來，內湖像媒體記者朋友的電視台旁邊，其實是沒有捷運到達的地方，所以用一○一來比擬內湖的交通，其實並不恰當。以內湖現在的狀況，試著提出用新建社會住宅，或調節公司上下班的時間等，都是可以考慮採行方式。